Amanda Seyfried admitió que le hubiera gustado debutar en la pantalla después del surgimiento del movimiento #MeToo

Una de las grandes ventajas de que el tiempo pase es que la humanidad evoluciona y comprende que las formas de antes no tienen por qué seguir naturalizándose en la actualidad, y que muchas dinámicas laborales, sobre todo, en la industria cinematográfica, además de misóginas resultaban, incluso, violentas al no poder ser cuestionadas. La actriz Amanda Seyfried comenzó a desarrollarse en esta profesión desde muy joven y se arrepiente de haber hecho muchas escenas desnuda con tan sólo 19 años de edad.

La actriz de 36 años está en un momento formidable de su carrera. No sólo viene de competir en el Óscar 2021 —dentro de la categoría de Mejor actriz de reparto— por aquella película biográfica que dirigió David Fincher. Además, en julio de este año, consiguió la nominación al Emmy 2022 por Mejor actriz principal en miniserie, gracias a su protagónico de The Dropout. Dos reconocimientos que hoy coronan su extensa trayectoria fílmica y televisiva, dos décadas que, por otro lado, tristemente no eludieron momentos de incomodidad para Amanda Seyfried, relacionados a escenas de desnudos.

Amanda Seyfried.

Una reciente historia de Porter estuvo enfocada en Seyfried, cuyas reflexiones en torno a su vida profesional abarcaron tanto lo luminoso como lo sombrío. De acuerdo al texto, la actriz incluso desearía haber debutado en los años posteriores al movimiento #MeToo, donde ha brillado un legado de dar voz a las mujeres en Hollywood e impulsar medidas a favor de su integridad y bienestar.

Por un lado, la estrella de Mamma Mia! reconoce haber salido “bastante ilesa” de los tiempos en que las conductas inapropiadas —por no decir los abusos misóginos— eran más frecuentes dentro de la industria. Sin embargo, según reveló a Porter, de cualquier modo tuvo que lidiar con diversas situaciones incómodas que tuvo que aceptar sin el mínimo reclamo. Por ejemplo, desnudarse ante la cámara a temprana edad. “Tener 19 años y caminar sin mi ropa interior… ¿Estás bromeando? ¿Cómo dejé que eso sucediera? Oh, ya sé por qué: tenía 19 años y no quería molestar a nadie. Y quería conservar mi trabajo. Es por eso”, comentó Seyfried.

Amanda Seyfried en Mean Girls.

Otra de las razones por las que Amanda Seyfried prefería haber iniciado su trayectoria actoral en la actualidad es justamente el mayor control que hay sobre las escenas de sexo o de desnudos, a través de los coordinadores de intimidad. Estos miembros del staff —hoy, un requisito necesario en las filmaciones para prevenir cualquier acción indebida al representar encuentros sexuales— curiosamente devinieron noticia esta semana debido a las polémicas declaraciones del veterano actor Sean Bean.

De acuerdo a la estrella de Juego de tronos, el problema con los coordinadores de intimidad es que, al dictar cómo debe resolverse una escena íntima, arruinan “la forma natural en que se comportan los amantes» y «lo reducen a un ejercicio técnico”. En respuesta, la actriz Rachel Zegler (West Side Story) se manifestó en Twitter a favor de aquellos supervisores, ya que “establecen un ambiente de seguridad para los actores”. Y sin duda, ésta es una postura que Amanda Seyfried apoya sobremanera.

Amanda Seyfried en The Dropout.

En The Dropout, Seyfried interpreta a Elizabeth Holmes, una emprendedora de la vida real que cometió un fraude multimillonario a través de su compañía de tecnología sanitaria Theranos. Los ochos capítulos de la miniserie están actualmente disponibles en Star Plus Latinoamérica.