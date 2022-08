¿Quién es Beto Castillo, el maestro que preparó a Yuridia en “La Academia”?

En 2005 Yuridia ingresó a “La Academia”, siendo parte de la cuarta generación de académicos. Una de las presentaciones de aquella edición que sigue en la memoria de la gente es en la cantante interpretó su versión en español del tema de Robbie Williams, “Angels”. En esa ocasión Yuridia quedó en segundo lugar, lo que provocó el descontento de los fanáticos y de los integrantes de los asistentes al show. Es que la cantante dejó con la boca abierta a todos al presentar “Ángel”, y precisamente, el encargado de que esa canción salga perfecta fue el maestro Beto Castillo, quien preparó a Yuridia para su presentación.

Beto Castillo preparó a Yuridia para cantar "Angels" de Robbi William.

Beto Castillo, el maestro detrás de “Ángel”

El encargado de preparar a Yuridia para realizar la magistral interpretación de “Ángel” fue el maestro Beto Castillo. Cabe destacar que, esta versión llevaría a la cantante al estrellato. Pero, Beto no se dedica solamente a preparar a los participantes de “La Academia”, sino que tiene más de 30 años de experiencia como cantante, actor y director vocal y de escena. Se desarrolla en el ámbito de la televisión, teatro, teatro musical y doblaje. Es así que colabora con grandes empresas como Disney, y a su vez, su voz se escucha en varios videojuegos como “Gears of War”, “God of War” y “League of Legends”.

Castillo es cantante, actor, director vocal y participa activamente en la industria del doblaje.

Los proyectos de Beto Castillo

Dentro de la industria del doblaje Beto Castillo a participado en películas como “Mowgli” (Sheer-Khan), “Dragon Ball Super” (Bérgamo), “Hotel Transilvania” (Tía Lydia), “Star Wars episodios VII y IX” (Luke Skywalker), “Moana” (Maui) y también le ha prestado su voz a “Dr. Strange”, entre otras.

Como director vocal y maestro de canto ha trabajado en proyectos como “La Academia” y “X Factor Kids LATAM”. Asimismo, trabajó con cantantes de la talla de Lolita Cortés, Susana Zabaleta, Ha Ash, Carlos Rivera, Yuridia, OV7, Kabah, Sheyla, Angélica María, Enrique Guzmán y Emmanuel, entre otros. También fue corista de Juan Gabriel, Cristian Castro y Ana Gabriel, entre otros numerosos artistas.

Indudablemente, Yuridia tiene talento suficiente, y es por ello que se destacó en “La Academia”, pero, respecto a la interpretación de “Ángel”, esto hubiera sido distinto si Beto Castillo no hubiera sido el encargado de guiarla para lograr esa impresionante performance.