Lila Murillo, primera esposa del “Puma Rodríguez”, rompe el silencio y habla de su relación con el cantante

El cantante venezolano José Luis Rodríguez estuvo casado durante dos décadas con Lila Morillo, quien fue su primera esposa y madre de sus hijas Liliana y Lilibeth. El divorcio de la pareja fue televisado, y es sabido que con el tiempo el trato del Puma con sus dos hijas se fue diluyendo hasta no tener más contacto con ellas. Sin embargo, la que nunca habló como fue la relación con su marido fue Morillo.

"Cuando terminé de escribí la historia de Lila, sí iba a hacer un escándalo. Me gusta el perdón, yo perdono. He perdonado. Sigo perdonando. Y quién soy yo para no perdonar", advirtió Morillo en una entrevista. "Hablo mucho con mis hijas y todavía las aconsejo. Y estoy segura de que ellas han perdonado a su padre", añadió.

Lila Morillo: "he perdonado".

La cantante asegura que va a buscar que José Luis Rodríguez reciba el perdón en su corazón. “Lo voy a seguir haciendo porque sigo confiando en Dios de que lo vamos a lograr, para que por fin pueda haber una real reconciliación. Soy feliz, vivo en paz, duermo tranquila porque en Lila hay perdón y lo he demostrado. Y en mis hijas también está el perdón", enfatizó Lila.

Lila prefiere no entrar en polémicas entre la relación de sus hijas con "El Puma".

"Ellas han hecho todo lo humanamente posible por reconciliarse con su padre", advirtió. "Mis hijas tienen la libertad absoluta de poder expresar lo que sienten y lo han dicho, y lo han hecho. Qué más puedo decir que no se haya dicho, el mundo lo sabe".

Lila Morillo aclaró que prefiere vivir en paz y no entrar en polémicas sobre la relación entre sus hijas y “El Puma”. "Muchos artistas viven del escándalo y les encanta. A mí no me gusta el escándalo, el escándalo lo han los demás hecho conmigo. Desde que comencé “Lila” ha sido un escándalo y me dolía lo que hacían y decían. Pero no lo proporcioné", finalizó Morillo.