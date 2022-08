Cómo se conocieron Emily Blunt y John Krasinski

Emily Blunt se terminó convirtiendo en una de las actrices más valoradas de los últimos años. Dentro de su extensa trayectoria, que comenzó en el año 2000 cuando tenía tan solo 16 años, tiene más de diez reconocimientos de renombre, entre ellos un Globo de Oro que obtuvo por su papel en la miniserie La hija de Gideon.

En la actualidad, la actriz de 39 años, que se convirtió en una de las favoritas de las productoras de cine, se encuentra trabajando en el nuevo y prometedor thriller del director David Yates, conocido por su trabajo en Harry Potter y Animales Fantásticos.

Emily Blunt y su esposo, John Krasinski.

Además de tener un presente profesional de lo más exitoso, la vida sentimental de Emily Blunt no se queda atrás. Junto con el actor John Krasinski conforman una de las parejas más consolidadas del mundo de Hollywood.

Las estrellas se conocieron en el año 2008 en una cita organizada por una amiga en común en un restaurante de Los Ángeles. La actriz estaba disfrutando de su reciente soltería, tras separarse de su exnovio, Michael Bublé. Pero en aquel primer encuentro, el actor ya supo que ella era “la elegida”. Desde entonces, nunca más se separaron.

“Realmente no estaba buscando una relación… Luego la conocí y estaba muy nerviosa. Yo estaba como, 'Oh Dios, creo que me voy a enamorar de ella'. Y mientras le estrechaba la mano, dije: 'Me gustas' ”, reveló John Krasinski sobre ese encuentro que cambió sus vidas para siempre.

Poco más de un año después, se casaron en una ceremonia organizada en la casa del mismísimo George Clooney en Lago di Como, Italia. Pasaron cuatro años hasta que agrandaron la familia con la llegada de su primera hija en común, Hazel. Dos años después llegaría Violet, quien terminó de consolidar el hermoso clan.

La familia completa.

En la actualidad, además de ser marido y mujer, Emily Blunt y John Krasinski son mejores amigos. Ambos tienen un talento inmenso para la actuación, pero sobre todo para el humor, y constantemente se hacen bromas mutuas en las entrevistas en las que participan.

Junto con sus dos niñas, los actores no viven en Los Ángeles como la gran mayoría de las estrellas de cine, sino que lo hacen en la ciudad de Nueva York, más precisamente en el vecindario de Brooklyn Heights.