Thalía también se despidió de Olivia Newton-John al revelar un video en el que cantan juntas Summer Nights

No hubo persona en el ambiente artístico (y también, fuera de él) que no se despidiera de la actriz Olivia Newton-John que partió el pasado 8 de agosto tras luchar contra el cáncer de mama durante varios años. Thalía no fue la excepción y compartió en sus redes sociales un video muy particular en el que demuestra todo el amor y admiración que expresó por la protagonista de Vaselina interpretando la canción Summer nights juntas.

Thalía reveló que fue una gran admiradora de Olivia, por lo que su partida le dolía ya que a ella la inspiró en su carrera como actriz y cantante. “Hoy nos enteramos de su partida y siento que muchos de los recuerdos de mi ‘Thalia-adolescente’ salieron a flor de piel al desempolvar mi disco y escucharlo, en una manera de despedida personal y agradecimiento a mi querida ‘Sandy’. No sé cómo explicarlo, pero sé que los que fueron generación ‘Vaselina’ lo entenderán perfectamente”, fue parte de la primera publicación de la actriz.

Compartió un video en el que se escucha de fondo Hoplessly devoted to you, mientras Thalía comparte las imágenes que se estamparon en la funda del vinilo de Grease. También agradeció a la cantante mientras estaba al borde de las lágrimas abrazando el cartón. Después, hizo otra publicación con un video en el que se ve a Newton-John cantando Summer Nights, mientras que hay varias mujeres a su alrededor coreando la canción, entre ellas Thalía.

“¡Una amiga entrañable me mandó este vídeo! Ella y yo súper fanáticas de Olivia, ¡que muy generosamente nos subió a su escenario a cantar #summernights con ella! También comparto un poco de mi historia personal con Sandy, Grease/ Vaselina y algunos momentos hermosos de la vida. Te queremos @therealonj”, escribió Thalía en su publicación.

Desde joven, la intérprete de No me acuerdo se declaró una gran fan no sólo de Olivia, sino de Grease, motivo por el que ella se convirtió en protagonista de Vaselina en México a los 13 años. Gracias a este musical fue que Thalía se abrió paso en la industria de la música, pues al demostrar su talento en los escenarios, se unió a Timbiriche, uno de los grupos de pop infantil más importantes de la época.

Thalía mostró en su cuenta de Instagram su vinilo de Grease.

Para despedir a la estrella de Grease, la intérprete de Equivocada terminó su publicación agradeciéndole nuevamente por haber acompañado a generaciones enteras con su voz y su sonrisa. “¡Gracias Olivia por tanto! Por acompañarnos con tu voz, con tu sonrisa y por mostrarnos tu valentía y fortaleza durante tantos años aferrándote a esta hermosa vida. Te queremos y te recordaremos siempre #OliviaNewtonJohn”.

Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto luego de haber luchado contra el cáncer de mama por más de 30 años. Según dio a conocer John Easterling, su esposo, a través de las redes sociales, la cantante falleció “pacíficamente”, rodeada por sus seres queridos.