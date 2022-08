Adamari López: “me separé enamorada”

Luego de estar juntos por una década, en mayo de 2021,la conductora Adamari López anunciaba que su relación con el bailarín español y padre de su hija Alaïa, había terminado. el fin de su historia de amor con Toni Costa tras una década juntos y una hija en común. En una reciente entrevista, la también actriz aseguró que no se arrepiente de la decisión tomada, aunque confesó que también fue un proceso doloroso.

"Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil", reconoció la conductora puertorriqueña, quien llegó a preguntarse si "estaba haciendo algo que le pudiese afectar" a su hija, "pero a la misma vez estaba siendo fiel a lo que estaba sintiendo que no estaba correcto". "Fue un momento complicado y duró un tiempo, no fue fácil solo por tomar la decisión".

A pesar de todo, Adamari López no se arrepiente de haberse separado de Toni Costa

Adamari, abrió como nunca su corazón y confesó que se separó de Toni estando enamorada. "Claro que me separé enamorada", se sinceró la presentadora del programa matutino “Hoy Día” de Telemundo. "Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar", dijo.

Por otra parte, la presentadora dejó claro que por el bienestar de su hija nunca va a revelar públicamente cuales fueron los motivos de la ruptura. "Nosotros lo sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella", declaró López.

López aseguró que nunca hará público los motivos de la ruptura.

"Si en un futuro, porque yo siempre le voy a hablar con la verdad, ella quiere preguntarme y quiere saber la razón a ella se la diré o ella sola se dará cuenta, pero ante los ojos de los demás no tengo por qué dar más explicaciones, ni aclarar ninguna de las cosas que se han dicho", finalizó Adamari.