La relación entre Anuel y Yailin la más viral corre peligro

Si hay una palabra que define la relación entre Anuel y Yailin la más viral es escandalosa. La pareja ha estado en boca de todos desde que comenzaron a salir, lo que ha hecho que se expongan demasiado dejando en evidencia hasta los detalles más íntimos de la pareja.

El problema parece ser que es que Anuel superó lo impensado publicando unas fotos prohibidas de su esposa en las redes sociales, lo que habría hecho que la mujer.

¿Qué pasó entre Anuel y Yailn la más viral?

Lo que sucedió fue que hace unos días atrás el cantante puertorriqueño publicó por error unas fotos íntimas de Yailin la más viral en sus historias de Instagram. En las sugerentes imágenes, en las que parece que está practicado sexo oral, se puede ver la parte superior de la cabeza de ella y los pies de él sumergidos en la piscina.

A los pocos minutos Anuel decidió eliminar las historias pero ya era demasiado tarde, los fanáticos se habían encargado de capturarlas y viralizarlas.

Este hecho que quizás para él se trató tan solo de un error, le significó una catarata de críticas por exponer de esa manera a su esposa. Y ha desatado especulaciones de los internautas que aseguran que podrían estar en crisis tras este hecho pues no se han mostrado tan juntos como lo suelen hacer.

Por su parte hay otro grupo de personas que creen que a la pareja realmente no le importó lo sucedido y tan solo se trató de un desliz. La realidad es que ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones al respecto y seguramente no lo hagan y simplemente lo dejen pasar.

Las polémicas fotos que Anuel publicó por error.

Lamentablemente esta situación no a sido la única polémica de la pareja en estos días, también han sido foco de fuertes críticas después de que Yailin la más viral compartiera varias fotos de Anuel jugando y divirtiéndose con algunos niños de su familia. Algo que a simple vista parecía tierno para muchos no lo es, pues se encargaron de recordarle que tiene un hijo adolescente al que no ve y un bebé recién nacido del que no se ha hecho cargo.

A los seguidores no les gustó que demostrara amor y presumiera a niños que no son nada de él, cuando tiene a sus hijos abandonados. Una polémica más que se suma a la lista de escándalos de esta pareja.

¿Qué opinas de este reciente escándalo de Anuel y Yailin la más viral?