Cristian Castro reveló lo peor que vivió en su país

Cristian Castro ha logrado construir una gran carrera internacional. Eso lo llevó vender más de 25 millones de discos a lo largo de toda su vida, a ser reconocido en diversas partes del mundo y hoy a estar trabajando en uno de los programas más importantes de la televisión argentina, Canta conmigo ahora.

El artista mexicano se luce como uno de los 100 jurados del certamen de canto, pero lo que más ha llamado la atención de su participación, no es su opinión a la hora de puntuar a lo participantes, sino sus looks más extravagantes, que acompaña con un cambio de color en su cabello y con los peinados más cancheros.

Cristian Castro.

Pero su participación en la televisión argentina no lo mantiene alejando de su gran pasión, la música. Es por eso que recientemente Cristian Castro viajó a México, más precisamente a la localidad de Cuernavaca, en Morelos, para brindar un concierto y luego del show habló con la prensa.

Allí, hizo una importante revelación sobre el motivo que lo llevó a dejar su país natal e instalarse en otras partes del mundo, como Los Ángeles, Miami, Las Vegas o, ahora Buenos Aires. Si bien su partida no fue reciente, y el artista se trasladó en la década del 90, es la primera vez que se refiere al causante.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos”, confió primero Cristian Castro.

Luego, el artista expresó el amor a su lugar de origen y sumó: “¿Por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?, no hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera”.

Cristian Castro cambiando de look.

Con respecto a las cosas que le robaron y a los actos de delincuencia que sufrió, reveló honesto: “Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y bueno, yo sí me asusto”.

En esa misma entrevista, Cristian Castro se refirió a su mamá, la actriz Verónica Castro, de la que destacó su belleza a los 69 años y de su look a la hora de dejar su pelo canoso. “Sí, ya me estoy quedando hasta sin cabello, a mi mamá la veo preciosa, creo que le va bien el papel de canosa, como de adulta, hasta viejita, como que me está gustando. Agradecido que está trabajando, que tiene ganas, ahorita ya le ofrecí que se viniera a vivir conmigo”.