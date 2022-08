Así está hoy Lily Rose, la hija de 22 años de Johnny Depp

Lily Rose Depp es una actriz y modelo franco-estadounidense. Ella es hija del actor estadounidense, Johnny Depp, y de la modelo, actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. Pese a tener 22 años posee una gran popularidad en todo el mundo siendo así una de las modelos más importantes de la actualidad. En su cuenta oficial de Instagram posee más de seis millones de seguidores que reaccionan ante todo lo que publica.

El último posteo de la bellísima rubia fue realizado a mediados del mes pasado y tiene que ver con el estreno de la primera temporada de The Idol, serie que cuenta con el papel protagónico de Lily Rose y del cantante The Weeknd. La fecha de estreno todavía no está confirmada pero se espera que llegue a finales de este año en HBO MAX.

Mientras que hace algunas horas, en sus historias de su cuenta de Instagram, la bella hija de Johnny Depp compartió una foto de ella donde se la puede ver lucir un vestido de tonos claros que demostró lo bella que se ve actualmente. En varias oportunidades la modelo y actriz ha deslumbrado a sus fans con su imponente belleza.

Por otra parte, hace un par de años la talentosa modelo publicó en sus redes el siguiente mensaje en honor a su padre: "Mi padre es la persona más dulce y la más amorosa que conozco, no ha sido más que un maravilloso padre para mí y mi hermano y todos los que lo conocen dirán lo mismo".

La hija de Johnny Depp es una modelo de primera línea.

Tanto ella como su hermano no han dado declaraciones sobre el juicio que mantuvo su padre Johnny con Amber. Ellos han preferido mantenerse lejos de ello y de las redes sociales. Actualmente el protagonista de la película "El joven manos de tijeras" posee una buena relación con sus hijos. Tanto con Lily-Rose como con Jack Depp.