La insólita despedida de Karol G que sorprendió a todos

Karol G es una de las cantantes más representativas del género urbano actual. La nacida en Barranquilla está teniendo un 2022 plagado de éxitos y esto no solo es en sus canciones sino también en premios y presentaciones. La intérprete de la canción "Tusa" realizó un gira por diversas partes del continente con conciertos con entradas agotadas.

Por otra parte, ayer, Karol G se mantuvo muy activa en sus cuentas oficiales, principalmente en su cuenta de Instagram. En las historias de la red de la camarita, la cantante de 31 años dio la noticia de que dejaría el color azul de sus pelos para cambiarse el look. Esto sorprendió a sus seguidores de todas partes que compartieron en sus estados este llamativo anuncio.

Fue lo que compartió Karol G en su cuenta de Instagram.

Karol G compartió un comunicado en sus estados que comenzó de la siguiente manera: "No se por donde empezar... pero lo que voy a decir, va a salir de lo más profundo de mi corazón ... Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar

mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo ... para despedirnos, mi pelo azul y yo Nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me lleve a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, NOS DESPEDIMOS POR TODO LO ALTO!!!".

El extenso anunció que publicó Karol G para despedirse de los azules de sus pelos continuó así: "... Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que ame mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, de el álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras Sold Out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa mi desahogo, de canciones por que si, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían, las 200 copas con mis amigos, hasta sentirme tan libre como en Provenza y si... de mi pelo azul...".

Ahora los fanaticos de Karol G están atentos al nuevo look que utilizará para esta segunda mitad del año ya que todos se pregunta si ella volverá a su color original o si lo pintará de un llamativo color.