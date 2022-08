Harry Styles firmó contrato millonario para cinco películas con Marvel Studios

Miles de fans en todo el mundo, admiran y cantan las canciones del ex One Direction que no perdió oportunidad de mostrar sus dotes artísticos en la actuación y no sólo sorprendió, sino que ahora es buscado por las grandes productoras para que siga desarrollando su faceta actoral. En 2021, Harry Styles se apoderó de los titulares con su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel. El cantante apareció en Eternals como Eros, el hermano de Thanos, en la escena poscréditos del film.

Si bien su participación fue muy pequeña, ahora el intérprete de Watermelon Sugar se prepara para volver a formar parte de la franquicia de superhéroes, en la que tendrá un futuro prometedor y, por supuesto, muy próspero. De acuerdo con el diario The Sun, el cantante y actor británico habría firmado un acuerdo de cinco películas con Marvel Studios con un valor de 100 millones de dólares para interpretar a Eros. Se dice que el ex integrante de One Direction, de 28 años, ha estado en conversaciones con los ejecutivos para interpretar al hermano de Thanos en "hasta cinco proyectos".

El presidente de los estudios, Kevin Feige, confirmó la unión de Styles al Universo Cinematográfico de Marvel en la ComicCon de San Diego del pasado fin de semana y adelantó que preparan dos nuevas fases de franquicias y spin-offs del mundo del cómic. A decir por un asesor cinematográfico de Los Angeles, "Harry estuvo en la mira de Marvel durante los últimos 18 meses. No sólo es el mayor artista del pop del momento, su estrella es tan grande que trasciende al cine y la música".

Styles, consideró, "tiene el toque de midas y será un gran negocio que atraerá a diferentes grupos demográficos y mostrará su talento a los fans más antiguos de los cómics". También indicó que el intérprete y sus asesores sólo esperaban el proyecto adecuado para firmar con los estudios. Ahora la sorpresa es que Harry hará hasta cinco proyectos con Marvel, lo que podría ponerlo en la piel de Eros durante los próximos 15 años. Con sus dos nuevas películas que se estrenan este año, se dice que Styles podría convertirse en uno de los protagonistas más solicitados de Hollywood.

Harry Styles como Eros en Eternals.

Una fuente aseguró a The Sun que "el dinero que se pondría en la mesa para que Harry apareciera en una película de Eros en solitario sería astronómico, valga el juego de palabras. Y, por supuesto, con cada película, el salario aumentaría". En caso de que el cantante siguiera interpretando el papel en cinco proyectos podría embolsarse alrededor de 50 millones de dólares o más en una carrera a largo plazo, aseguró el diario.

“Hoy en día las estrellas principales de estas películas también obtienen porcentajes de participación entre sus beneficios, así que, por la forma en la que Marvel opera y la base de seguidores leales que Styles comanda, estamos hablando de cifras de ingresos muy significativas", adelantó el informante. La noticia llega después de que la última cinta de Harry, Don't Worry Darling, en cuyo rodaje encontró el amor con la directora Olivia Wilde, de 38 años, se estrenará en el Festival de Cine de Venecia en septiembre. Su drama romántico My Policeman también llegará en el Festival de Toronto el mismo mes.