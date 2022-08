Esto es lo que Adamari Lopez piensa sobre las relaciones amorosas

A pesar de que ya pasaron varios meses desde que Adamari López y Toni Costa anunciaron su separación, este continúa siendo un tema recurrente que sale a flote cada vez que se habla de alguno de ellos dos. Todo esto se ha acrecentado aún más desde que el bailarín madrileño ingresó al reality “La casa de los famosos”.

Mientras que Toni Costa continúa hablando y dando detalles sobre Adamari López y la relación que tuvieron, la presentadora puertorriqueña se divierte haciendo videos en Tik Tok, que están dando mucho de qué hablar, pues deja muy en claro cuál es su posición frente al amor.

¿Qué opina Adamari López sobre el amor?

En el video que la protagonista de la telenovela “Amigas y rivales” compartió hace unos días, se la puede ver haciendo lip sync con un audio que comienza diciendo: "Si tú eres feliz con una pareja, ¡imagínate con tres!".

"Tienes que pensar en grande, amore, te falta visión, te falta calle, te noto lento", termina diciendo antes de que Adamari López no aguantara más la risa.

Como era de imaginar, este clip se comenzó a viralizar y muchos empezaron a cuestionar si realmente era la postura de ella frente a las relaciones amorosas o solamente se trata de una humorada que hizo para pasar un buen momento.

La mayoría de sus seguidoras se lo tomaron a risa y aprovecharon para hacer comentarios graciosos como: “si no aguanto a uno menos a tres”, “tengo que buscar mis tres” o “me voy a activar, estoy lenta”. Sin embargo, a otras no les pareció tan gracioso y dijeron que ese no es un mensaje para andar diciendo ni en chiste.

La realidad es que creemos que se trata tan sólo de una humorada, pues hace un tiempo atrás, cuando le preguntaron qué es lo que quería en su vida sentimental, Adamari López dijo muy segura: “Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, un hombre leal. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia. Eso es lo que deseo”.

Adamari López dio a conocer su postura frente al amor.

Mientras llega el amor a su vida, esperamos seguir viendo sus videos causando polémica y convirtiéndose en tendencia, que seguramente sea lo que busca.

¿Qué te pareció este nuevo video de Adamari López?