¿Romeo Santos deja la música?

Romeo Santos lleva en su espalda una larga y exitosa carrera dentro de la industria musical. Es indiscutidamente uno de los máximos referentes de la “bachata”, lo que lo ha convertido en una figura reconocida a nivel internacional. Sin embargo, en una reciente entrevista para el medio “People en Español”, el neoyorquino dejó algo preocupado a sus fanáticos debido a las declaraciones que brindó, a tal punto que surgieron especulaciones sobre si el artista podría dejar la música para emprender otros proyectos que tiene en mente.

Romeo Santos está decidido a emprender nuevos proyectos.

Si bien el artista siempre ha trabajado enfocado en consolidar su carrera y no ha entrado en polémicas mediáticas, a mediados de febrero se lo relacionó amorosamente con la conductora del programa “El Gordo y la Flaca” de Univision, Lili Estefan, quien recibió de parte de Santos un ramo de rosas azules, las cuales la presentadora presumió en sus redes sociales. “Gracias @romeosantos. No es un secreto que yo AMOOOO a este hombre! Y ahora dejó SUS HUELLAS!!! Su nueva producción que salió ayer que está espectacular! Ya la escucharon? Me cuentan”, escribió Estefan acompañada de una imagen de ella posando con su obsequio.

Ahora, durante su reciente entrevista, Romeo Santos volvió a volcar la atención hacia él, ya que habló de su carrera y de lo que serían sus próximos pasos en la vida.

¿Romeo Santos podría dejar la música?

¿Qué planes tiene Romeo Santos?

No contento aún con todo lo logrado hasta ahora en su vida profesional, Romeo Santos aseguró que se encuentra en una etapa de su carrera en la que busca sacar su máximo potencial, ya que tiene muchas ganas de seguir girando alrededor del mundo y demostrar que todavía tiene muchos más logros que alcanzar.

De esta manera, sus palabras provocaron una serie de especulaciones sobre los siguientes pasos del artista, ya que corrieron rumores de que podría dejar la música para llevar adelante nuevos proyectos que sumen a la ya basta experiencia con la que cuenta. Sin profundizar en detalles, Romeo Santos aseguró que aún le “faltan varias cosas” por hacer en su vida, y que decididamente las pondrá en práctica, remarcando que próximamente sus fans entenderán a que se refería con todo esto.

Finalmente, Romeo Santos dejó una incógnita para sus fans diciendo que no sabe por dónde andará el resto del 2022, pero que el 2023 será un año de mucha actividad ya que estará presente en “distintas partes del mundo”.