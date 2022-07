Millie Bobby Brown sostuvo su crítica contundente a Stranger Things y los Duffer le respondieron

Después de un final de temporada muy esperado y de la llegada inminente de la última entrega es imposible que no se desaten comentarios de todo tipo, tanto por parte del fandom como por parte de los mismos involucrados. Lo cierto es que los actores no tienen por qué estar de acuerdo con las decisiones de guion y la protagonista, Millie Bobby Brown, parece entenderlo de una forma muy clara porque sostuvo su crítica respecto de la serie de la que forma parte y así lo defendió.

Stranger Things cerró su temporada 4 hace casi una semana con el lanzamiento del volumen 2 en el servicio de streaming Netflix, donde tuvo un éxito inminente y permanece como la serie más vista en todo el mundo. Está claro que a sus fanáticos les ha encantado los nuevos episodios, los cuales tuvieron un agregado especial de terror, pero recibieron una crítica inesperada por parte de Millie Bobby Brown.

En el volumen 1, la pandilla de amigos se separa por primera vez y atraviesan por los traumas que dejó la batalla de Starcourt. Eleven, quien no encaja en su escuela y sufre de las agresiones de algunos compañeros, es llevada a recuperar sus poderes ante la aparición de una nueva amenaza sobrenatural que pone en peligro las vidas de sus amigos en Hawkins. Con el correr de la historia, conocemos que ella tuvo injerencia en la creación de Vecna.

Millie Bobby Brown junto a los hermanos Duffer.

Uno de los comentarios negativos que ha recibido el programa es su nulo espacio al pensamiento de que algún personaje principal pueda perder la vida en estas cuatro entregas. En este sentido, Millie Bobby Brown conversó recientemente con The Wrap y remarcó el mismo punto: "Necesitamos tener la mentalidad de 'Game of Thrones'. ¡Mátame! ¡Intentaron matar a David y lo trajeron de vuelta!", dijo en referencia a la supuesta muerte de Jim Hopper en la temporada 3. Sobre esto, los Duffer no quisieron quedarse atrás y respondieron.

De acuerdo a un reporte de The Independent, Matt Duffer confirmó que escuchó esta crítica por parte de la intérprete de Eleven y aseguró que no es correcta la comparación entre Stranger Things y Game of Thrones. El co-creador dijo: "Esto es Hawkins, no es Westeros. El programa ya no se convierte en Stranger Things, porque tienes que tratarlo de manera realista, ¿verdad? A diferencia del drama de fantasía Game of Thrones, el público está destinado a alentar a los desvalidos, y la mayoría del elenco principal representa a los adolescentes".

Millie Bobby Brown como Eleven en Stranger Things.

A continuación, mencionó la muerte de Barb Holland como ejemplo en la primera temporada, una pérdida de la que tuvieron que lidiar en las entregas siguientes, por lo que de imaginar la posibilidad de matar a un personaje central de la trama sería una cuestión que los lleve a explorar todo tipo de opciones. Stranger Things llegará a su final en la quinta entrega y los guiones comenzarán a escribirse en agosto, con programación a estrenar recién en 2024.