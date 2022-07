El día que Raúl Velasco hizo el ridículo y tuvo que pedir disculpas a un artista

En su programa “Siempre en Domingo”, el presentador Raúl Velasco tenía el poder de lanzar a la fama a un artista o sepultarlo. Varios fueron los episodios donde el conductor humilló al aire a algún artista, dejándolo mal parado delante de millones de televidentes. Pero, en una ocasión Velasco hizo el ridículo y tuvo que pedir disculpas a un cantante por haberlo tratado mal.

Según contó Raúl en su momento: “el 17 de enero de 1982 decidí lanzar a un cantante que se hacía llamar ‘El Zorro’. Lo descubrió Amparo Rubín, me lo recomendó mucho, lo veía en los periódicos de que era la gran cosa, traía una historia publicitada muy interesante, me vendieron el rollo muy bonito, pero yo cometí la torpeza de no escucharlo y no verlo antes”.

Raúl Velasco humilló a varios artistas en su programa.

Fernando Villares, era el verdadero nombre del cantante, que llamaba la atención por su música y su particular forma de vestir. El vestuario de “El Zorro” contaba con pelajes y su manejo del escenario estuvo bien realizado, aunque cantó sin playback, y eso desnudó algunos problemas que tenía el cantante para llegar a algunas notas.

Cuando El Zorro estaba en medio de su presentación, Raúl Velasco detuvo el show y le dijo al cantante, que cantaba mal y que no tenía futuro en el negocio de la música, y que además era “muy afectado y sofisticado”, haciendo referencia a su abierta homosexualidad.

"Zorro" tuvo una segunda oportunidad en "Siempre en Domingo"

Según narró Velasco, esto no fue del agrado de los directivos, quienes criticaron la actitud del presentador, al mismo tiempo que le pidieron que le vuelva a dar una oportunidad más. Así fue que el 24 de enero de 1982 fue llamado por la prensa “La revancha del Zorro”.

Fue un día especial porque no era normal que el presentador pidiera que un artista se presentara nuevamente en "Siempre en Domingo" y se disculpara por lo que le había dicho. “Emití un juicio a priori. Me dejé llevar por tu apariencia exterior, yo no te podría decir que sea mala o sea buena, te puedo decir que fue de un impacto porque dije ‘caray, sale con zorros’. Me impactó y me desconcertó mucho”, dijo Velasco en su disculpa. Cuando también le cuestionó por qué era tan “femenino” en su actuar, un incómodo Villares respondió que “Zorro sólo buscaba dar lo mejor de sí para su público”.

Raúl Velasco fue una de las personas más importantes del ambiente musical mexicano, y si él aprobaba a un artista, éste tenía el éxito asegurado.

