Andrés García: “estoy cerca de mi final”

Andrés García es uno de los galanes de telenovelas más emblemáticos de la televisión mexicana. El icónico actor, es reconocido por haber protagonizado importantes producciones a lo largo de su carrera artística como “Pedro Navaja”, “El Cuerpo del Deseo”, “Tú o nadie”, entre otras.

Si bien hace unos días se viene hablando sobre la salud del actor, un reciente video que público Andrés en su canal de YouTube, disparó las alarmas y preocupó de sobremanera a sus fanáticos. En el audiovisual que dura unos veinte minutos, muestra un fuerte golpe que se dio García en la cabeza, tras una aparatosa caída en Acapulco.

Andrés anunció que sus días están llegando a su final.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. Con certeza les digo que estoy cerca de mi final”, afirmó el galán. Por su parte, la esposa del actor también reveló que el deterioro de su salud también se debe a la cirrosis.

Incluso, Andrés García manifestó su última voluntad, pues desea que lo cremen en una lancha en las aguas del mar de Acapulco. A raíz del suceso, las redes sociales se han llenado de elogios y mensajes de apoyo a Andrés y a su familia por parte de miles de televidentes y seguidores.

Andrés García pidió ser cremado en una lancha en las aguas del mar de Acapulco.

¿Qué es la cirrosis?

De acuerdo al sitio oficial de la “Clínica Mayo”, "la cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización (fibrosis) del hígado producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como la hepatitis y el alcoholismo crónico". El tejido cicatricial reemplaza el tejido sano del órgano y evita que funcione normalmente.

Causas

Entre las causas que producen cirrosis se encuentran, infección por hepatitis B o hepatitis C, Alcoholismo y la acumulación de grasa en el hígado, cuya causa no es el exceso de consumo de alcohol, sino más bien está relacionado con el sobrepeso, la presión arterial alta, diabetes y colesterol alto.

Síntomas

Si uno es propenso a contraer cirrosis, habría que prestar atención a los siguientes síntomas como la fatiga, hemorragias o hematomas con facilidad, pérdida del apetito, Nauseas, hinchazón de piernas, pérdida de peso, picazón en la pie, decoloración amarilla de la piel y los