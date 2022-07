Quién fue la pareja más importante en la vida de Carolina Yuste

El nombre de Carolina Yuste cada vez suena más fuerte, y es que se está instalando como una de las actrices favoritas de los directores y del público por igual. Tanta exposición hace que sus seguidores comiencen a interesarse por su vida privada en un intento por conocerla un poco más.

La protagonista de “La familia perfecta” siempre ha hecho todo lo posible por mantener sus relaciones amorosas dentro del ámbito privado, aunque no siempre lo ha logrado con éxito.

Cuando recién comenzaba a actuar salió con uno de sus compañeros, que actualmente es un actor mega famoso. En ese momento, ninguno de los dos hubiera imaginado llegar al lugar en el que se encuentran hoy en día.

Una de las primeras parejas de Carolina Yuste dentro del medio del espectáculo fue Jaime Lorente, el protagonista de “La casa de papel” y ex novio de María Pedraza.

El amor entre Carolina Yuste y Jaime Lorente nació en el 2015, cuando trabajaron en la obra de teatro Fuenteovejuna. En ese momento se volvieron inseparables y crecieron mucho uno al lado del otro. Su relación duró unos dos años más o menos, hasta que comenzaron a tomar diferentes caminos y decidieron terminar.

En ese momento no se habló mucho de esta pareja ya que los dos recién comenzaban y todavía no eran las figuras que son hoy en día.

Carolina Yuste y Jaime Lorente se acompañaron durante los años más importantes y cruciales en la carrera de un artista, lo que hace que ambos tengan muy bellos recuerdos de esa relación.

Carolina Yuste no tiene la vida asegurada

Carolina Yuste tiene muy en claro que su exitoso inicio en el mundo del teatro, de la mano de Jaime Lorente, no fue solo gracias a su talento sino también a una pequeña dosis de suerte. Siempre ha sabido que es una profesión intermitente que puede cambiar de un momento a otro.

Una de las pocas imágenes de Carolina Yuste y Jaime Lorente juntos.

Pero ella no tiene problema en esta falta de regularidad, solamente se dedica a disfrutar cada momento, cada proyecto. Porque en su mente ya tiene planeado lo que hará si algún día no tiene más trabajo: "Me monto un huerto en el monte y seré muy feliz”.

Esta soltura es la que la hace ver tan relajada y tan feliz, disfrutando de lo que más le gusta hacer.

¿Qué te parece la pareja que hacían Carolina Yuste y Jaime Lorente?