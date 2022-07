Noah Cyrus, la hermana de Miley, abrió su corazón y habló sobre sus adicciones y cómo las está superando

Las personas que te rodean podrán decirte cosas, intentarán hacerte entrar en razón, tu familia, tus amigos, una pareja, pero hasta que no tocas fondo con un hecho puntual es muy difícil abrir los ojos. Siempre se trata de poder verlo por uno mismo, es la clave para empezar a sanar. Esto le sucedió a Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, quien desarrolló un problema de adicción a las benzodiacepinas cuando tenía tan solo 18 años, luego de que su pareja de ese momento le dio para probar su primer Xanax.

A partir de entonces la cantante comenzó a consumirlos con regularidad porque le hacía sentirse más cerca de su novio, cuya identidad no ha querido revelar, y mitigaba los síntomas de la depresión que arrastraba desde la adolescencia. "Quería ser lo que él quisiera que fuera y lo que él creía que era genial y quería hacer lo que creía que hacía el resto del mundo. Una vez que sentí que era posible silenciar las cosas por un segundo y adormecer tu dolor, se acabó", confesó la joven artista en entrevista con la revista Rolling Stone.

La intérprete no tenía problemas a la hora de encontrar quien le suministrara este medicamento, que se utiliza para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico, pero que puede causar también efectos secundarios como somnolencia, dificultad para hablar y depresión.

Miley Cyrus junto a su hermana Noah.

Asimismo, en el círculo de amigos en el que se movía era normal comprarle las pastillas a personas que las habían obtenido legalmente, y ella las tomaba a pesar de que le hacían sentirse "ida" y apenas podía mantener los ojos abiertos. El momento en el que se dio cuenta que tenía un verdadero problema llegó cuando su abuela materna, Loretta, murió en 2022, y Noah no estaba en condiciones de apoyar a su madre Tish.

"Me sentí muy culpable por no haber estado allí cuando mi abuela murió. Estaba allí físicamente, pero emocionalmente, no estaba allí. No podía estar. Esa fue mi gran revelación: Estaba sentada sola, y tenía miedo, y me di cuenta de que toda la gente que quiero y toda la gente que necesito, era yo la que los alejaba", expresó la artista.

Durante su más reciente entrevista, Noah habló sobre su determinación de triunfar en la industria de la música por su cuenta. La joven explicó que le gustaría decir que creó su propio camino. Según ella cree que realmente lo ha hecho de manera independiente, así lo demostró con el estreno del tema I burned la down, que trata sobre el desamor tras la marcha de una persona de la que estaba enamorada.

Noah Cyrus.

Junto con la canción, la artista lanzó un videoclip donde se representa el final de la relación mientras un granero está en llamas y todo alrededor de la cantante está ardiendo. Para huir del fuego, Noah aparece montada a caballo. En su cuenta personal de Instagram, compartió una publicación donde habla de lo contenta que está de poder hacer temas más personales con gente a la que quiere y publicó las fechas de su próximo tour europeo. En agosto de este mismo año recorrerá Europa: Reino Unido, Irlanda, Alemania y Finlandia serán algunos de los países que podrán disfrutar de las nuevas canciones de la cantante.