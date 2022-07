“Muchas personas piensan que les estoy faltando el respeto”, el trastorno neurológico que padece Brad Pitt y que le trae problemas

Debe tratarse de uno de los trastornos más raros y de mayor daño sobre el ego ajeno más que el propio. Imaginate que te encontrás con un amigo en una fiesta y se queda observándote perplejo, con el rostro confundido, como si le resultaras familiar y resulta que realmente le está costando reconocer tu cara. ¡Increíble! Algo así padece uno de los actores más importantes de Hollywood, Brad Pitt.

El intérprete, conocido por sus papeles en innumerables películas taquilleras, incluidas El club de la pelea y Había una vez en Hollywood, reveló que sufre prosopagnosia, también denominada "ceguera facial", un raro trastorno que se caracteriza por la incapacidad de reconocer el rostro de las personas.

En una reciente entrevista con la revista GQ, la leyenda de Hollywood reconoció el impacto que el padecimiento ha tenido en su confianza, particularmente cuando se trata de contextos sociales. Pitt reveló que le cuesta recordar a las personas nuevas o reconocer sus rostros, y le preocupa que la gente crea que es "distante, inaccesible o ensimismado".

Brad Pitt.

De hecho, la prosopagnosia lo hace sentir avergonzado, y aunque nunca se le ha diagnosticado oficialmente, está seguro de que la padece. "¡Nadie me cree!", dice cuando habla de su condición, y agrega que quiere "conocer a otra persona" con la cual compartir su experiencia. Esta no es la primera vez que Pitt insiste en que tiene prosopagnosia. "Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto", le dijo a Esquire en 2013. "De vez en cuando, alguien me da contexto y digo: 'Gracias por ayudarme'. Pero hay gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto".

"Hubo un año en el que simplemente dije, este año voy a afrontarlo y preguntarle a la gente dónde nos conocimos, pero todo empeoró. Las personas todavía se ofendían más e interpretaban mi problema como un gesto de vanidad o egolatría. Pero es un misterio para mí, simplemente no puedo recordar un rostro", relató Pitt.

Brad Pitt.

¿De qué se trata la prosopagnosia?

De acuerdo con NEURORHB, un centro de rehabilitación neurológica, la prosopagnosia es un tipo de agnosia visual que se caracterizada por la incapacidad para reconocer rostros que son familiares e incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Las personas que padecen esta enfermedad, pueden identificar un rostro como tal y saben que existe una diferencia entre los dos rostros, pero no pueden reconocer ni identificar de quién se trata.

La principal causa son lesiones cerebrales provocadas por un accidente cerebrovascular, por un tumor cerebral o por traumatismos craneoencefálicos que afectan al Sistema Nervioso Central.