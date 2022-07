¿Marvel encontró al próximo Wolverine?

Hugh Jackman tiene muy bien ganado su lugar en Hollywood luego de la interpretación de múltiples papeles que ya han pasado a la historia del cine, pero también se ganó el corazón todo el fandom del Universo cinematográfico de Marvel. Qué difícil reemplazar un papel que le sentó tan bien y que lo representa, pero la firma decidió seguir adelante y devolver la pantalla al mutante conocido como Wolverine.

Ahora Disney tiene los derechos de los mutantes de X-Men, entonces el Universo Cinematográfico de Marvel puede tener su propio Cyclops, su propia Storm y, claro está, entre todos ellos, su propio Wolverine.

Lo cierto es que Kevin Feige sabe que tarde o temprano los mutantes deberán hacer un debut triunfal en Marvel y eso, seguramente, significará una revolución dentro de la marca que es la tendencia más importante en la industria de Hollywood durante los últimos años lo que atrae muchos nombres propios que quieren ser parte de la franquicia.

Hugh Jackman como Wolverine.

En ese sentido, hay un nombre que está pisando fuerte para sustituir a Hugh Jackman en el rol de Wolverine. Se trata de Taron Egerton, quien mantuvo una reunión con el número uno de Marvel, Kevin Feige, sobre la probable incorporación del intérprete al Universo Cinematográfico de Marvel y luego de unas declaraciones del actor el fandom comenzó a imaginar cómo sería su versión del mutante de las garras de adamantium.

“No creo que esté mal decir eso. Estaría emocionado pero también aprensivo, porque Hugh está tan asociado con el personaje que me pregunto si sería muy difícil para otra persona hacerlo. Pero si afortunadamente se da el caso, me darán una oportunidad”, dijo Egerton cuando le preguntaron en The New York Times sobre su reunión con Kevin Feige y la chance de ser el próximo Wolverine en el MCU.

Taron Egerto como Elton John.

Taron Egerton tiene en sus créditos la franquicia Kingsman, que está basada en una novela gráfica, donde le presta su cuerpo a Gary "Eggsy" Unwin. También Robin Hood, Billionaire Boys Club y la biopic de Elton John, Rocketman. Se trata de un joven con talento y versatilidad que le podría aportar mucho al personaje de Logan además de tener unas facciones simétricas similares a las que los artistas saben imprimirle a Wolverine en las viñetas.