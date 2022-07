La mamá de Shakira rompió el silencio y habló del delicado estado de salud de su esposo

Este 2022 comenzó con varias sensaciones encontradas para Shakira ya que su vida está teniendo un altibajo de buenas y malas situaciones. En su vida profesional todo marcha de gran manera para nacida en Barranquilla. Este año lanzó el éxito mundial "Te felicito" junto a Rauw Alejandro que ha alcanzado millones de reproducciones en las principales plataformas de música digital.

Shakira junto a su padre William Mebarak luego de sufrir una impactante caída.

Además, hoy en día, Shakira está trabajando como jurado en el reality de la NBC llamado "Dancing With Myself". Este certamen reúne a bailarines de todas partes del mundo. La semana pasada el certamen de talentos tuvo la participación del bailarín paraguayo Alan Medina que sorprendió al jurado, pero en particular a la cantante colombiana.

La otra cara de la moneda de la vida de Shakira no es para nada buena. En primer lugar se separó de su pareja, el jugador español Gerard Piqué después de 10 años de relación. Los motivos de la misma fueron diferentes infidelidades confirmadas por el defensor del Barcelona. Esto desembocó en que la talentosa colombiana analice la posibilidad de que se mude a su mansión de Miami junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Además de este escandaloso episodio, Shakira tuvo la trágica noticia de que su padre, William Mebarak, de 90 años sufrió una caída que lo dejó internado por varios días por golpes en su cabeza y en otras partes de su cuerpo. Su esposa y madre de Shakira, Nidia Ripoll, habló sobre este tema."El está estable. No sé cuándo le darán el alta, cuando digan los médicos. El por el momento sigue con la recuperación y rehabilitación al pie de la letra", dijo la madre de la talentosa cantante.