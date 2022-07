Estos artistas triunfaron a pesar de haber sido rechazados por Raúl Velasco

Hubo un tiempo en el que no existía Internet, y en México los canales de aire eran estatales, donde el que dominaba por lejos el rating de audiencias era Televisa. Es así que no habían tantas opciones, y todos los artistas tenían como objetivo pasar por esa televisora, y con más razón por “Siempre en Domingo”, programa líder del mundo del espectáculo de ese entonces. Llegar al icónico programa era la chance más segura de convertirse en una estrella, pero antes había que pasar la prueba de fuego: agradar a su conductor, Raúl Velasco.



Raúl Velasco tenía el poder de hacer o deshacer lo que quisiera con los artistas que llegaban hasta él. Le podía dar la oportunidad de brillar o directamente los apagaba sin pudor. Muchos quedaron en el anonimato, pero hubo varios casos de artistas que lograron triunfar a pesar de ser rechazados en un principio por el despiadado conductor. El más conocido quizás sea Ricardo Arjona, pero también existieron otras y otros que no se dejaron desanimar por el presentador.

Angélica Vale duró una semana como bailarina de "Siempre en Domingo".

Angélica Vale

Angélica María, madre de “la Vale” reveló en una entrevista que tras haber pedido apoyo a varios ejecutivos de Televisa para que su hija forme parte del mundo del espectáculo mexicano, llegó hasta Raúl Velasco, quien la incluyó como bailarina en su programa, pero a la semana siguiente las despidió diciendo que no tenía presupuesto para ella.

Raúl Velasco trató a Laura León de vulgar.

Laura León

Luego de largas filas en busca de una audición, finalmente, la actriz Laura León pudo llegar a Raúl Velasco, quién después de observarla de pies a cabeza le dijo que nunca iba a ser famosa porque era una vulgar. Después de que protagonizara varias novelas y se hiciera famosa, tuvo que ser aceptada en “Siempre en Domingo” por recomendación de altos ejecutivos de Televisa.

Velasco rechazó a Joan Sebastian por "feo".

Joan Sebastian

Luego de varios intentos, el cantautor mexicano Joan Sebastian, logró que Raúl Velasco lo recibiera, pero le dijo que no tenía tiempo para él. También se supo que le dijo que “jamás triunfaría por feo”. Sin embargo, al alcanzar éxitos internacionales y entrar triunfante a Estados Unidos, terminó siendo invitado a “Siempre en Domingo”, donde en vivo el cantante le reclamó a Velasco por su anterior “falta de tiempo”, a lo que el conductor no tuvo más remedio que pedirle disculpas.

Laureano Brizuela fue vetado de Televisa por orden de Velasco.

Laureano Brizuela

En 1989 el denominado “Ángel del Rock”, el compositor argentino Laureano Brizuela estuvo 4 meses en la cárcel por culpa que el representante del cantante, que era el hijo de Raúl Velasco, no realizó pagos correspondientes a impuestos del artista. Luego de quedar en libertad, Brizuela fue vetado de Televisa por orden de Velasco por casi 17 años, para evitar que ensucie el nombre de su hijo.