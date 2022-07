Este es el problema que Rubén Blades le encuentra al reggaeton

Rubén Blades es uno de los exponentes más importantes de la industria musical. A ritmo de salsa ha construido una carrera llena de éxitos y resistencia. Gracias a su trayectoria, ha colocado a su Panamá natal en la cima del mundo con canciones que se han convertido en verdaderos himnos.

En el podcast del productor musical panameño “El Chombo”, Blades fue invitado para conversar sobre diversos temas. Pero hubo una pregunta que se destacó gracias a la respuesta que dio el salsero de 74 años. Cuando “El Chombo” le preguntó cuál era su género musical favorito después de la salsa, Rubén se tomos unos segundos y su respuesta sorprendió a más de uno.

Rubén Blades es uno de los máximos exponentes del genero musical salsero.

“Me parece que la música urbana. Lo que pasa con ella es que, a mí, en lo personal, me interesaría cualquier género que sirve para comunicar lo que pasa en la ciudad. No solo hablo del reguetón y pop, sino todo lo que refleja lo que pasa en la ciudad.”, respondió Blades. Asimismo, el creador de “Amor y Control” se refirió al problema que ve en el reggaeton, género que sigue siendo resistido por gran parte del público. “El problema del reggaeton para mí, es que los temas están dominados por las hormonas y son muy pocos los que han llegado a considerar la posibilidad de reportar y compartir lo que pasa en la ciudad. La mayoría de la gente no quiere pensar, les duele la cabeza cuando lo hacen.”, reveló el panameño.

En relación a estas letras explicitas y sin contenido social, Blades aseguró que hoy se consume muchos productos efímeros, olvidándose de escuchar letras explícitas y algunas sin sentido. Por ello, el cantautor panameño alentó a todos a que de alguna forma “comiencen a pensar”.

Rubén Blades: "el reguetón está dominado por las hormonas".

“El género urbano se mete en la repetición. Que la gente oiga con los ojos. La música llamada urbana debe reflejar la tremenda cantidad de temas que represente vivir en la ciudad no solo que se hable del fundillo de una tipa o de la plata. En la música urbana, la mayoría no sabe cantar, no tienen la capacidad de mantener una melodía. Me duele decirlo, pero la gente se está poniendo cada vez más bruta y tenemos que respetar su estupidez”

Para finalizar, Rubén Blades se lamentó diciendo que hoy en día la gente ya no baila salsa como antes, y que cada uno se expresa a su manera. “La gente ya no sabe bailar. La salsa tu tenías que saber bailar, en donde dar la vuelta. Ahora todos se expresan a su forma. Nunca fui gran bailarín, pero sabía que tenía que aprender a bailar.”, puntualizó Blades.