El día en que Raúl Velasco casi termina con la carrera de Ricardo Arjona

El compositor guatemalteco Ricardo Arjona, es uno de los artistas más aclamados de la industria musical. A los largo de su carrera ha vendido más de 20 millones de discos, lo que lo convierte sin lugar a dudas en uno de los más exitosos exponentes de la música popular. Con ritmos que varían desde las baladas a pop latino, rock, pop rock, entre otros, ha conquistado millones de fanáticos alrededor del mundo.

En la década de los 90’, Ricardo Arjona desembarcó en tierras mexicanas para intentar su conquista, pero sus comienzos en ese país no fueron nada fáciles. Con el primero que se chocó fue con Raúl Velasco, el polémico conductor de “Siempre en Domingo”, que en un principio se negó a presentarlo en su programa, e incluso le hizo un comentario que pudo haber terminado con la carrera del gran músico guatemalteco.

Raúl Velasco rechazó en un principio a Ricardo Arjona.

Hacía varios años ya que Raúl Velasco era uno de los personajes del mundo del espectáculo mexicano más importantes, y se sabía también que, tenía el poder de decidir que artista triunfaba o quedaba por el camino. Tal era el poder que había acumulado durante todos esos años, que llegó a convertirse en una persona a las que muchos catalogaban como cruel, prepotente y despreciable. En ocasiones, ha dejado sin oportunidad a varios artistas por sus apariencias físicas o simplemente porque no les caía bien, dejando de lado todo criterio basado en sus talentos. De la misma manera, hubo artistas que llegaron a presentarse en “Siempre en Domingo” pero fueron víctima de denigraciones hacia sus personas en pleno programa en vivo.

Ricardo Arjona no se dio por vencido y logró triunfar en México.

Una versión dice que las vidas de Édgar Ricardo Arjona, nombre completo del compositor, y Raúl Velasco se cruzaron gracias a la intervención de un amigo en común que tenían ambos, quien los llegó a presentar. Otra, que el propio Arjona, tras no haber tenido hasta entonces suerte con la música y haber corrido la misma suerte en el “Festival OTI de la Canción”, no se dio por vencido y cuando fue a México a buscar suerte, encaró directamente al polémico conductor y le pidió una sola oportunidad para presentarse en “Siempre en Domingo”. Sin embargo, Raúl Velasco lo rechazo completamente y al mismo tiempo le sugirió que se dedicara a otra cosa porque cantaba feo y componía peor”. Un Arjona decepcionado pero no vencido, comenzó a componer para otros artistas y grabó un disco con la ayuda del productor mexicano Luis de Llano, momento en el cual por fin logró ser invitado a “Siempre en Domingo”.