Camila Cabello fue vista en la playa muy feliz con un joven, ¿tiene nuevo novio?

Ningún momento se compara con aquel que experimentamos cuando empezamos a conocer a alguien que nos gusta. Todo es lindo, todo es nuevo, todo se vuelve bastante rosa y de otros colores. ¿Será por eso que se la ve a Camila Cabello irradiar tanta positividad y alegría por estos días? Lo cierto es que recientemente, la artista fue vista disfrutando de un día en la playa, en compañía de un misterioso chico con el que se la estaba pasando de maravilla, una prueba más de que el verano se encuentra en su apogeo.

En el caso de la intérprete de Havana, llamó la atención que, además de dejarse ver en bikini, siempre orgullosa de sus curvas y como férrea abogada del body positive, resultó evidente que su misterioso acompañante tenía cierto parecido con su ex novio, Shawn Mendes. Luego de ver lo bien que Camila Cabello la pasó en la playa de Coral Gables, Florida, con su acompañante, fue imposible evitar que comenzaran a surgir las versiones de que este guapo joven podría ser el nuevo interés romántico de la ex integrante de Fifth Harmony.

Camila Cabello junto a su joven acompañante.

Sin embargo, no hay datos sobre el atractivo acompañante de la cantante, aunque sí saltó a la vista que, tal y como era característica de Shawn Mendes, ex novio de Camila, su nuevo amigo también luce una figura atlética y músculos bien definidos, aunque con mayor volumen que el que caracteriza al cantante canadiense de 23 años. Esto sin mencionar que el chico misterioso también tiene el pelo castaño y rizado como el intérprete de Señorita, con quien Camila tuvo una relación de dos años, que terminó en noviembre de 2021.

De acuerdo con versiones de portales como Daily Mail y Hollywood Life, Camila y el chico con el que fue visto en la playa de Florida, aprovecharon para dar un paseo en la arena y también se sumergieron en las aguas del Atlántico, donde él se encargó de que la algas que flotaban cerca de ellos no llegaran a tocar a la cantante. Y aunque en las fotos Camila Cabello y su misterioso galán se dejan ver muy contentos pasando tiempo juntos, este episodio sucede tan sólo un poco más de un mes después de que la cantante dio pie a rumores de romance con otro hombre.

El joven que acompaña en sus vacaciones a Camila Cabello.

La intérprete de origen cubano fue vista con el CEO de una app de citas de nombre Austin Kevitch el 15 de junio de paseo por las calles de Los Ángeles y, de igual manera, su actitud fue relajada y jovial al ser captados por los paparazzi.

Estos días de verano han dejado ver a Camila Cabello más relajada y contenta que nunca y, tal como lo mostró en su cuenta de Instagram en días recientes, la cantante se mostró muy sensual al compartir una imagen con un juego de sombras y siluetas frente a un espejo junto a la que escribió, en español, la frase "Después de la playa".