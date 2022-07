¿Sabías que los hijos de Chris Hemsworth participan en ‘Thor: love and thunder’?

La cuenta regresiva se terminó. La esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel ya se encuentra en las salas de todos los cines y promete ser un film tan extraordinario como extravagante por todos los involucrados que hicieron posible esta producción. Y vos, ¿ya tenés tus entradas? ¿Qué estas esperando? El Dios del Trueno volvió para vivir una nueva aventura y no vas a querer perdértela.

Antes que disfrutes esta nueva cinta de la franquicia de superhéroes, tal vez te interesen algunos datos curiosos a la hora de la filmación. Por ejemplo, el protagonista, Chris Hemsworth, se sintió muy feliz por compartir con su familia lo que significa ser parte del regreso de su personaje a la escena de Marvel con Thor: Love and Thunder. Ahora fueron sus hijos los que pudieron acudir al set de la película, pero quedó claro que no se dejaron impresionar mucho ni por la fama ni por el proceso de filmación.

En una entrevista con Cassie DiLaura de Entertainment Tonight, Chris comentó que sigue compartiendo con su esposa, Elsa Pataky, y sus tres hijos, India, de 10 años, y Sasha y Tristan, gemelos de 8 años, su trabajo y la reacción que tuvieron los niños lo dejó sorprendido. "Supongo que es normal para ellos", dijo el papá de los tres niños que estuvieron en el set. "Vienen a las locaciones y se emocionan por un par de minutos y luego se dan cuenta de que es un proceso bastante aburrido", agregó Hemsworth. Esto a pesar de que estando ahí la producción aprovechó para hacer un cameo en la película.

Chris Hemsworth junto a su familia.

En una entrevista reciente con el reportero de entretenimiento Kevin McCarthy, Chris reveló la participación de sus hijos en el largometraje. Compartió que uno de los niños interpreta una versión joven de Thor e India al personaje de Love. "Es realmente genial", dijo Chris. "Realmente querían estar en la película". Hemsworth reveló que sus coprotagonistas, Christian Bale y Natalie Portman, también hicieron que sus hijos aparecieran en la película, al igual que el director Taika Waititi. A pesar de la aparición de los niños, el personaje de su papá no es su superhéroe favorito.

"Creo que Wonder Woman es su personaje favorito, definitivamente es el personaje favorito de mis hijos, pero no lo sé. Ya veremos", expresó Chris. Aun así, Hemsworth está encantado de haber terminado el proyecto y regresar a casa para pasar más tiempo con sus hijos y su esposa.

Chris Hemsworth junto a sus tres hijos.

"He estado trabajando en el extranjero y ahora sólo quiero estar en casa con los niños y simplemente pasar el rato y hacer lo habitual para dejarlos y recogerlos en la escuela, fines de semana, deportes y todo ese tipo de cosas divertidas en las que están involucrados los niños en este momento", compartió Chris. Sin embargo, antes de que pueda relajarse con su familia, Hemsworth está ocupado promocionando Thor: Love and Thunder antes de su lanzamiento mañana. "Es una de las cosas más locas, si no la más loca, que jamás haya hecho", explicó Chris a ET sobre Waititi.

"Creo que es la cosa más loca de la que he sido parte. Es loco, es salvaje, es divertido, al igual que lo fue Thor: Ragnarok. Pero ahora tenemos una hermosa historia de amor en el centro, una nueva armadura, algunos atuendos nuevos", comentó. Hacer la película fue tan divertido que los actores supusieron todo un desafío para el director. “Creo que la mayor parte de la película, el mayor desafío para Taika fue filtrar los descansos, las improvisaciones cómicas y unir las piezas. Le da a todo el escenario una energía diferente. Lo que ves en la pantalla es un subproducto de ese entorno. Taika hace eso, orquesta un escenario extravagante y luego te da una película extravagante”.