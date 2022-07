Para comérselo: las fotos del hijo recién nacido de Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence es una de las actrices más talentosas de la industria del cine. La estrella de 31 años fue la actriz más joven en ser nominada a los Óscars, con tan solo 20 años, premio que recién consiguió dos años después.

Aunque se sabe mucho de su gran vida profesional para tan corta edad, poco se conoce de su vida privada, ya que siempre priorizó mantener alejado a los paparazzis. Sin embargo en junio 2018 se conoció que la artista estaba empezando una relación sentimental con Cooke Maroney, un director de una galería de arte, quien le presentó su amiga Laura Simpson.

Jennifer y Cooke.

“No lo sé, comencé con lo básico. ¿Cómo me siento? ¿Es agradable? ¿Es amable? Eso de que sea ‘el indicado’ suena realmente estúpido, pero él lo es. Es la persona más grandiosa que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney… En cuanto conocí a Cooke, quería casarme con él. Queríamos casarnos, queríamos comprometernos plenamente y él es mi mejor amigo, por lo que quiero vincularlo legalmente a mí para siempre”, dijo Jennifer Lawrence sobre él en alguna entrevista.

La actriz y su pareja se comprometió en febrero de 2019. Ocho meses después habían decidido dar el siguiente gran paso, se casaron. Pero la noticia más importante la anunció en septiembre de 2021, cuando se supo que la pareja estaba esperando su primer hijo, quien llegó a este mundo algunos meses después, sin conocerse la fecha exacta de su llegada.

Pero lo que muchas estrellas de Hollywood han intentando por años, Lawrence lo logró. La discreción que mantiene con su familia es tal que se sabe muy poco hasta ahora de su bebé, dado que se desconoce el nombre que eligieron para él.

Es por ese motivo que unas recientes imágenes de la actriz aprovechando el calor del verano junto a su marido y su bebé se convirtieron rápidamente en noticia. A Jennifer se la pudo ver en una tarde de pase llevando a su pequeño a upa.

La familia de paseo.

Jennifer Lawrence se vio radiante en las fotografías, luciendo un vestido estampado con dibujos náuticos, el pelo recogido y gafas de sol. A su lado, Cooke Maroney con un look súper sport, con remera lisa, bermuda y gorra en la cabeza.