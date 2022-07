¿De cuánto es la fortuna que Fernando del Solar les hereda a sus hijos?

Una de las partidas más sentidas del mundo del espectáculo mexicano fue la del conductor Fernando del Solar, que falleció el pasado jueves 30 de junio a los 49 años de edad a causa de complicaciones por una neumonía. Llegó a México procedente de su natal Argentina en 1995, y a los largo de estos años se desempeñó como modelo, actor y conductor. Eso supuso que el querido Fernando haya tenido estabilidad financiera y de esta manera pueda dejarles una considerable herencia a sus hijos.

En 2012 Fernando del Solar fue diagnosticado con el con el cáncer conocido como "linfoma de Hodgkin".

¿De cuánto es la fortuna de Fernando del Solar?

Fernando del Solar formó parte de importantes proyectos televisivos y cinematográficos, tanto como actor y conductor. Debido a esto se estima que pudo haber acumulado una millonaria fortuna.

De acuerdo con el portal “Heraldo Binario”, la fortuna del conductor rondaría los un millón de dólares, que podrían haber sufrido una disminución tras haber sido diagnosticado con el tipo de cáncer conocido como “Linfoma de Hodgkin”.

Luego de ser diagnosticado con este cáncer en 2012, Fernando dejó la conducción, sin embargo se dedicó a dar conferencias motivacionales, y lanzó un libro llamado "¡Arriba los corazones!, en el que habla de su experiencia de vida.

Se calcula que la fortuna de Fernando podría rondar el millón de dólares.

Fernando del Solar y la distribución de su fortuna

Anna Ferro fue su última esposa, y Luciano y Paolo son los hijos que tuvo con Íngrid Coronado. Ellos deberían ser herederos. Según la prensa mexicana, Fernando no podía verles seguidos a sus hijos, pero siempre se hizo cargo de ellos. Sin embargo aún nos e conoce la cantidad de dinero que les dejó su padre.

Con respecto a la fortuna que acumuló el conductor se desconoce en qué medida ha disminuido luego de los tratamientos por las enfermedades que tuvo que afrontar, pero lo cierto es que todo lo que tenía Fernando quedó en manos de Íngrid Coronado, que se encargará de adminístralo hasta que sus hijos cumplan con la mayoría de edad.

Fernando siempre se hizo cargo económicamente de sus hijos y así lo hacía saber. "Yo mensualmente me encargo de los pagos de mis hijos de la escuela, del seguro médico y otras cosas más, dentista, todas las cosas que ocupen ellos, ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo", dijo Fernando en una entrevista.

Algunos medios de comunicación han dicho que Fernando del Solar no quiso dejar sin herencia a Anna Ferro, su última esposa, pero debido a que su muerte fue muy precipitada, posiblemente no tuvo tiempo de cambiar su testamento para incluirla, ya que se casaron hace apenas unos meses atrás.