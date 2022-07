La hija de Sylvester Stallone cautiva con su look y enamora a todos

Sistine Stallone es una modelo y actriz estadounidense que hoy es tendencia en diversos sitios de noticias del espectáculo al compartir un par de imágenes de ella en su cuenta oficial de Instagram que demuestra la gran belleza que posee. En su carrera profesional, la hija de Sylvester Stallone tuvo su debut en el cine cuando interpretó a Nicole en la película de terror y supervivencia llamada "47 Meters Down: Uncaged" y que fue dirigida por Johannes Roberts.

Sistine es la hija que siguió los pasos de su padre en la actuación.

Mientras que como modelo comenzó en el 2016 cuando firmó con la agencia IMG Models. Allí hizo su primera aparición en un desfile de moda de la prestigiosa marca Chanel. Siendo así una de jóvenes más convocantes en el mundo de la moda internacional. Sistine Stallone es la del medio de tres hijas del famoso actor de Hollywood Sylvester Stallone.

Con su hermana mayor, Sophia, poseen un programa de podcast llamado UNWAXED, que es transmitido a través de las redes, y hasta tienen un propio perfil de Instagram, donde realizan y suben dichos trabajos. El mismo tiene una gran popularidad en todo el territorio estadounidense ya que cuenta con un par de años desde la primera emisión.

Ella es dueña de una gran popularidad en las redes sociales.

Hace algunas hora, Sistine compartió un par de fotos en su feed de la mencionada red social y dejó en evidencia que no solo es dueña de una gran belleza sino también de una perfecta figura. En la misma aparece luciendo un conjunto de blusa y minifalda de color negro que se caracteriza por tener brillos. Además junto a la foto se puede leer la frase: "What happens in the girls bathroom" (qué pasa en el baño de chicas).