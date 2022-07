Harper Beckham admitió sentir vergüenza por los looks de su mamá

A medida que crecemos, buscamos por todos los medios parecernos lo menos posible a nuestros padres. De hecho, ponemos especial esfuerzo en crear nuestro propio estilo, uno que nos defina y nos diferencie de todos los demás. Sobre todo cuando entramos en la adolescencia, esa edad tan particular, linda y, por momentos, difícil en la que recién nos estamos conociendo y descubrimos que nos gusta y que no nos agradará jamás.

Harper Beckham, la única hija mujer de David y Victoria, tiene diez años pero parece tener muy en claro los looks que acepta en su armario y los atuendos que definitivamente no se pondrá jamás y lo manifestó abiertamente a sus padres. Muchos amantes de la moda darían lo que fuera por tener acceso al archivo donde Victoria Beckham conserva algunas de las prendas más icónicas que lució a lo largo de su carrera como estrella pop.

Por su parte, su única hija no siente ningún interés por rescatar esos atuendos que en muchos casos vuelven a ser absoluta tendencia; de hecho, Harper se muere de vergüenza cada vez que ve alguna foto antigua de su madre y no aprueba que se vistiera de forma tan “provocativa”.

Spice Girls.

"No es una de esas niña que salen a la calle con la cara llena de maquillaje y un crop top. De hecho, hace poco me dijo: 'Mamá, he visto algunas fotos de cuando estabas en las Spice Girls y tus faldas eran simplemente inaceptables. Eran demasiado cortas'. Entonces David intervino para añadir: '¡Tienes razón, Harper!'. Y lo decía en serio, estaba bastante disgustada por lo cortas que eran mis faldas", explicó la diseñadora en una nueva entrevista a Vogue Australia.

A diferencia de Victoria, que a la edad de su hija se metía en líos por pintarse los labios para ir al colegio, por el momento Harper solo ha dado señales de haber heredado la pasión por el deporte de su padre. Eso tranquiliza en gran parte a su madre, ya que a diferencia de sus hermanos mayores, la niña no está en las redes sociales ni le interesa abrirse camino como modelo o influencer.

Victoria Beckham junto a su hija Harper.

"Viendo lo cruel que puede ser la gente, sí que me preocupa. Está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero lo importante es asegurarnos de que nos comunicamos mucho como familia y de que se rodea de buenos amigos. Pero es bastante aterrador, no puedo mentir", admitió la ex Spice Girl.