Cómo era Amber Heard antes de ser famosa

Se podría decir que Amber Heard ganó más popularidad tras su juicio con Johnny Depp que en toda su carrera como actriz. Lo cierto es que eso no significa que sea algo bueno, dado que hasta la misma estrella de cine tiene bastante en claro que su carrera dentro de la industria de Hollywood está acabada.

La rubia oriunda de Texas comenzó su carrera como actriz luego de dejar la secundaria, a los 17 años y mudarse a Los Ángeles. Sus primeros trabajos fueron en videos musicales, There Goes My Life de Kenny Chesney y I Wasn't Prepared de Eisley. Hasta que puedo obtuvo algunos papeles pequeños en series de televisión como Jack & Bobby, en 2004, The Mountain durante el mismo años y luego en The O.C. en 2005.

Amber Heard en The O.C.

El debut cinematográfico de Amber Heard fue con un papel menor en la película Friday Night Lights estrenada en 2005. Un año después conseguiría un papel protagónico pero sería en una película de slasher, llamada All the Boys Love Mandy Lane, que no fue para nada conocida o relevante y que recién se estrenó en 2013.

Su primer papel importante fue en la comedia Pineapple Express, en la que compartió elenco con su fiel amigo James Franco, del cual se habló muchísimo en el juicio contra Johnny Depp. Luego llegaron Rendirse jamás, The Informers y Matrimonio por contrato, en la que trabajó con Demi Moore y, según la crítica, le robó la película.

Uno de las interpretaciones más recordadas de Amber Heard, mucho antes de ser una de las estrellas de Aquaman, fue su rol en Diario de un seductor, la película en la que conocería a Johnny Depp y la que cambiaría su vida para siempre. Aquella producción se estrenó en 2011 y estuvo dirigida por Bruce Robinson.

En aquel entonces, Heard acaparó toda la atención de la prensa por su belleza tan peculiar y por la química que tenía con el protagonista del a cinta, que traspasaba la pantalla. Lo que sigue después de eso se hizo de muy público conocimiento gracias al polémico juicio.

Amber en su primera película, Friday Night Lights.

Pero quizá muchos no conocen, que como el padre de Amber Heard amansaba caballos, la equitación es una de sus grandes pasiones, junto con algunos otros deportes que practicó durante su adolescencia y niñez en Texas.