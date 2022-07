¿Se viene Avengers 5? Los hermanos Russo podrían volver a Marvel con una condición

Sus nombres son los más reconocidos y admirados dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Lograron producciones ambiciosas que batieron todos los récords y dejaron muy conforme al fandom construyendo historias dentro de historias que todavía tienen la posibilidad de explotarse y darle la bienvenida a nuevos y múltiples personajes. Sin embargo, los hermanos Russo se encuentran ocupados con dos proyectos: The grey man, una película de Netflix protagonizada por otro viejo conocido, Chris Evans, además de The Electric State, basada en una novela gráfica que sigue los pasos de una joven en un 1997 alternativo donde ella atraviesa un Estados Unidos distópico lleno de amenazas. La protagonista de este film es nada más y nada menos que la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Estas películas mantienen a los hermanos Russo ocupados por el momento y sin la chance, hasta el día de hoy, de volver a meterse de lleno en el Universo Cinematográfico de Marvel como lo hicieron en el pasado cuando dirigieron dos películas del Capitán América y la culminación de la Saga del Infinito con Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Sin embargo hay una oportunidad de que vuelvan a Marvel.

Anthony y Joseph Russo.

El medio AP Entertainment usó sus redes sociales para dar a conocer el fragmento de una entrevista donde los cineastas hacen referencia a la posibilidad de retornar las películas de superhéroes: “Siempre estamos abiertos a esa posibilidad. Adoramos a esos personajes. Amamos a todas las personas que están allí”, fueron las sinceras palabras de los Russo frente a la oportunidad de filmar Avengers 5 u otra película en ese multiverso.

Si bien están con mucho trabajo en la actualidad, los Russo admitieron que frente a un retorno a Marvel “nunca debes decir nunca”. Además, se aventuraron a hablar de lo que se necesita para concretar un proyecto como este: “Si la historia correcta se alinea en el momento adecuado, entonces todos volveríamos al trabajo”, aseguraron sin lugar a dudas y llenando de esperanzas al fandom del MCU.

Los hermanos Russo.

Ahora, lo que todos nos preguntamos es sobre el futuro de Marvel: ¿veremos concretarse la historia Secret Wars en la gran pantalla? Las incursiones en Doctor Strange in the Multiverse of Madness al mismo tiempo que el multiverso abierto en la serie Loki apuntan a esa trama con la posibilidad de tener un nuevo gran villano que podría ser Kang The Conqueror, interpretado por primera vez por Jonathan Majors en la serie del Dios del Engaño, un proyecto ideal para el retorno de los Russo.