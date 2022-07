La verdad sobre lo que está ocurriendo entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fueron una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo en Colombia, durante casi diez años se mostraron juntos y felices. Pero, al parecer, eso ha cambiado, ya que aunque ellos no lo han confirmado todos hablan sobre que han decidido tomar caminos separados.

Desde hace tiempo que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no hacen apariciones juntos en público. De hecho, la última foto que la actriz subió a su Instagram junto a su pareja fue el primero de abril; después de eso no hubo más señales. Los rumores de que la relación puede acabar en una separación no cesan.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo están haciendo sus vidas por separado

Las redes sociales no son todo en la vida, por lo que algunas personas podrían llegar a afirmar que no publicar fotos juntos no significa que una pareja haya terminado. Y esto es real, pero lo que llama verdaderamente la atención es que los dos se encuentran en estos momentos en la misma ciudad, celebrando logros nuevos… por separado.

La realidad es que ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir la ruptura, pero los sutiles mensajes que ella ha lanzado en los últimos días en sus redes sociales para muchas personas han sido más que suficientes.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” subió un reel con algunos videos, entre los cuales hay uno en el que se la puede ver llorando. El clip lo acompañó con un contundente mensaje que dice: “Llegó Julio y este mes te invito a empezar de nuevo… dejando atrás todo lo que duele y abriendo los brazos a todo lo positivo”.

Pocos días después, compartió otro video celebrando los 20 millones de seguidores y aprovechó para agradecerles a todos sus fanáticos por acompañarla y llenar de color sus días tristes. Sin dejar de mencionar la frase que replicó en sus redes, afirmando lo sorprendente que es cómo las personas pueden cambiar por completo en tan solo seis meses.

Hace varios meses que no se los ve juntos y los rumores de infidelidad crecen.

Parece que habrá que esperar hasta que alguno de los dos decida salir a confirmar los rumores que cada vez son más fuertes

¿Qué piensas de la situación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?