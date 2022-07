La mala decisión de Yordi Rosado que casi lo deja en la ruina

Es uno de los presentadores de televisión más queridos de México. Él es Yordi Rosado y, una mala decisión con un negocio, casi lo deja en la ruina. El mismo lo hizo saber en su programa de YouTube. Allí confesó que había invertido gran parte de sus ahorros de años en un proyecto económico que solo se sostuvo por lo que él daba.

La repercusión que tuvo su declaración fue tal, que los medios de comunicación le tuvieron que preguntar qué fue lo que realmente sucedió. Así es que aclaró todo durante una conferencia: “En realidad es algo viejo. Bueno, sucedió relativamente hace poco tiempo, pero es algo que yo platiqué como parte de una conferencia para emprendedores”, comenzó diciendo.

En la misma línea, dijo: “Lo comenté en un foro de emprendimiento y hablando con emprendedores, yo les decía que en algún momento de mi vida invertí mucho de mis ahorros en cierta compañía, la cual después de un año y medio no funcionó y perdí gran parte de mis ahorros”.

No obstante, también aseguró que, si bien no quedó en bancarrota, sí fue una pérdida de dinero muy grande: “Nada que ver”, afirmó.

Durante la conferencia que realizó con los jóvenes, señaló que este tipo de experiencias existen en todos lados y son muy tentadoras. Sin embargo, a él después del mal pasar lo ayudó a ser más ingenioso en sus negocios:

“Lo que quiero es que la gente sepa a no confiar demasiado en los negocios y tener una antena de cuándo retirarse. Yo, como empresario, he tenido varios fracasos y también muchos éxitos”, finalizó.

Luego, durante su propio programa contó más en relación al negocio que casi lo deja en la ruina: “Ahí te va el peor error de la vida: perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por: ‘sí, sí, tengo que confiar’. Me aventé con toda la pasión” y añadió:

“Dije: ‘ya no quiero socios por toda la vida’, ¡tómala! Me acordé que los socios se reparten las perdidas, si no hay ganancias por lo menos las perdidas, pero bueno así es”, terminó de decir en su programa. Yordi Rosado postea en su Instagram frases relacionadas con su mal negocio que casi lo deja en la ruina.

Yordi Rosado se ha destacado siempre por sacar varias premisas en sus entrevistas, pero esta vez le tocó a él estar del otro lado y contar su experiencia. ¿Te ha pasado algo similar alguna vez? Cuéntanos.