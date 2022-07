Elliot Page busca a su ‘crush’ en una aplicación de citas

Desde que lo hizo público en su cuenta personal de Instagram, todos están atentos y dispuestos a dar ‘like’ al cruzarse en una aplicación de citas con el actor Elliot Page, quien al parecer estuvo muy activo buscando a su futuro crush. Después de anunciar su cambio de género y vivir su propio proceso de aceptación, Elliot está listo para encontrar nuevamente el amor. Así lo aseguró el actor de 35 años al abrir su primer perfil en una aplicación de citas.

Pero en la búsqueda del amor Page no está solo, ya que fue su coprotagonista de la exitosa serie Umbrella Academy, Ritu Arya, quien lo motivó a incursionar en las aplicaciones de citas. A través de sus historias de Instagram, Page compartió una imagen en la que aparece acostado en una cama con Arya, a quien agradeció por "guiarme en mi primera aplicación de citas". La estrella de Juno ha sido muy reservado de su vida amorosa después de separarse de Emma Portner en enero de 2021, luego de tres años de matrimonio.

En un comunicado compartido con la revista People, la ex pareja reveló que había decidido divorciarse luego de estar distanciados durante varios meses. "Después de pensarlo mucho y considerarlo cuidadosamente, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos tras nuestra separación el pasado verano", dijeron entonces. "Nos tenemos el máximo respeto y seguimos siendo amigos íntimos".

La primera vez que anunciaron su matrimonio por sorpresa fue justo después de Año Nuevo en 2018. En diciembre de 2020, cuando Page anunció públicamente que era trans, Portner escribió una cariñosa y solidaria publicación en Instagram. "Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. Pido paciencia y privacidad, pero también deseo que se unan a mí en el apoyo ferviente a la vida trans cada día. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla la dulce E. Te quiero mucho", escribió Portner.

Elliot Page.

En abril de 2021, Page dijo a Vanity Fair que sabía que era un chico desde que era pequeño. "Todas las personas trans son tan diferentes, y mi historia es absolutamente mi historia. Pero sí, cuando era un niño pequeño, absolutamente, al 100 por ciento, era un chico", dijo Page en la entrevista.

Y añadió: "Sabía que era un chico cuando era un niño pequeño. Escribía cartas de amor falsas y las firmaba Jason. Cada pequeño aspecto de mi vida, eso es lo que era, lo que soy y lo que sabía que era". No podía entender cuando me decían: 'No, no lo eres. No, no puedes ser eso cuando seas mayor'", recordó. "Lo sientes. Ahora por fin estoy volviendo a sentirme como quien soy, y es tan hermoso y extraordinario, y en cierto modo hay una pena en ello", finalizó.