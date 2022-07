“Creo que voy a desaparecer durante un tiempo”. Christian Bale decidió tomarse unas vacaciones de Hollywood

Luego de una pausa prolongada por el Covid-19, los actores volvieron al ruedo intensamente, en primer lugar, porque extrañaban el set, pero principalmente, porque les llovieron proyectos de varias productoras y todos sabemos que “el show debe continuar”. Sin embargo, lo que el público ignora o muchas veces se olvida es que los intérpretes invierten su cabeza, concentración y físico por mucho tiempo, en ocasiones para papeles que resultan más trabajosos que otros y esto produce un desgaste inevitable.

Un ejemplo de actor multifacético, capaz de desafiar todos los límites es el inglés Christian Bale, y ya lo ha demostrado en más de una oportunidad. Bale es famoso por utilizar una técnica de actuación de método para muchos de sus papeles en pantalla, lo que podría explicar su necesidad de tener largos períodos de descanso entre proyectos. Cabe destacar que a lo largo de su carrera frente a las cámaras, el actor se ha sometido a drásticas y potencialmente peligrosas transformaciones físicas para dar vida a los más variados personajes en la pantalla grande. Desde estar prácticamente en los huesos para El Maquinista, hasta mostrar sobrepeso y un vientre súper abultado en Escándalo Americano.

El proyecto más reciente de Christian Bale, que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel, Thor: Amor y Trueno, llegará a los cines esta semana y le seguirá el drama de época de David O. Russell titulado Amsterdam a finales de año, por lo que el ganador del Oscar ya planea tomarse un descanso del mundo del cine.

Así lo reveló el actor a Total Film: "Suelo necesitar bastante tiempo entre una y otra película porque no puedo girar en un instante. Soy muy lento. Pero tal y como se desarrollaron las cosas (debido a la pandemia de Covid-19), tuve que pasar directamente de la película de David a la de Taika. Fue como un boom. ¡Boom!, directo a la otra", reveló el actor inglés.

Christian Bale en American Psycho.

Las dos películas son muy diferentes y Christian Bale insistió en que ha hecho suficiente trabajo para poder realizarlas sin contratiempos. Sin embargo, eso lo obligó a dar un paso atrás en su carrera de actor. La estrella de cine de 48 años, uno de los actores más cotizados de Hollywood, añadió: "He trabajado mucho más de lo que nadie quería, y creo que voy a desaparecer durante un tiempo".

Recientemente, el actor que ha protagonizado cintas como Psicópata americano, El peleador, El imperio del sol, Ford vs. Ferrari y la trilogía del Caballero de la Noche de la mano de Christopher Nolan, acaparó los titulares al mencionar la posibilidad de volver a ponerse el traje de Batman en una nueva cinta, a pesar de que en este momento Warner Bros trabaja con Robert Pattinson en el próximo proyecto del Hombre Murciélago, luego del éxito que tuvo en taquilla y con la crítica la cinta The Batman, dirigida por Matt Reeves.

Christian Bale en Thor: love and thunder.

En la gira de promoción de Thor: Amor y Trueno, el actor fue cuestionado al respecto de que se diera esta situación y él respondió: “Creo que todo dependería de Christopher Nolan. Si decidiera volver a hacerlo y me eligiera a mí, entonces sí, definitivamente lo consideraría. Ése fue siempre nuestro pacto, así que me mantendría fiel a ello. Pero la verdad es que siempre dijimos que solo haríamos tres películas. Y yo me he dicho en varias ocasiones que solo volvería a hacerlo con él”, dejando así abierta la posibilidad de volver a convertirse en Bruce Wayne.