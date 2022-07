Alejandra Espinoza sorprende con sus declaraciones, ¿ya no tiene ganas de hacer telenovelas?

La actriz mexicana Alejandra Espinoza sorprendió a todos con las últimas declaraciones que realizó. Es que al parecer le están resultando difíciles las largas jornadas de grabación de la telenovela “Corazón Guerrero” de Univision, por lo que dice que la próxima vez pensará dos veces cuando le ofrezcan un protagónico.

Alejandra junto a su hijo Matteo.

¿Alejandra Espinoza ya no quiere hacer telenovelas?

Con respecto a esto, la actriz dijo: "Las ganas no se me han quitado; proyectos así tan largos, todavía está en veremos". También aseguró que es muy distinto grabar una novela como protagonista que hacer una película. "En realidad es muy distinto. De hecho, estaba el otro día hablando con Sandra Echeverria y le estaba diciendo '¿por qué nunca me dijiste?', y me dice: 'No te quise desilusionar, no te quise decir'", recordó. "Son muchas horas de trabajo, la verdad, pero como es la primera vez que lo hago en verdad me lo estoy disfrutando mucho también, es muy bonito", dijo Alejandra.

La relación de Alejandra Espinoza con el equipo de trabajo

Desde que llega a grabar, Alejandra es la que da aliento a todo el equipo de “Corazón Guerrero”. "Yo soy de las que llega a la locación y digo '¡Vamos, vamos!, ¡Vamos equipo! ¡Dos escenas más! ¡Tres escenas más!', porque si no, la verdad es que ¡está cañón!", reveló la actriz.

Ahora que Alejandra está grabando, Matteo está acompañado por su padre.

Por otro lado se refirió a los tiempos que le dedicó a su hijo Matteo. "Todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón de ser, y creo que este momento era como un momento que me tocaba vivir a mí, y también que le tocaba vivir a Matteo, junto a su papá, porque desde que Matteo nació, siempre ha estado conmigo haciendo todo conmigo", explicó Alejandra. "Y ahora ha sido más responsabilidad de mi esposo y la verdad es que les ha venido muy bien, muy bien", finalizó Espinoza.