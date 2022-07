Sebastián Caicedo: “La amaré toda mi vida”

El actor colombiano Sebastián Caicedo no está atravesando por uno de sus mejores momentos. Pero, a pesar de su separación de Carmen Villalobos, sigue manteniendo el optimismo y asegura que entre él y su ex esposa no quedaron rencores, e incluso le desea lo mejor a la actriz colombiana.

Hace unos días atrás, Carmen Villalobos comunicó a través de sus redes que su relación con Sebastián Caicedo había llegado a su fin. "Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes", dijo Carmen.

El 18 de julio pasado, Carmen Villalobos anunció en sus redes sociales que la relación con Sebastián había terminado.

Unos días más tarde, el actor colombiano también enviaba un comunicado al respecto por medio de sus historias de Instagram: "Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay. Simplemente, como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor".

Este jueves, en el marco del evento "Colombiamoda", Caicedo fue entrevistado por el conductor de televisión colombiano y experto en telenovelas Carlos Ochoa, con quien conversó sobre sus nuevos proyectos. "Es una ciudad súper emprendedora, que te acoge, que te llama a crear. Estoy ahorita, como te había contado la vez pasa, con mi emprendimiento, así que creo que me van a tener que aguantar un ratito por acá", expresó el actor de la exitosa súper serie de Telemundo “El señor de los cielos”.

Sebastián está atravesando un momento de espiritualidad en busca de cosas que lo hagan feliz.

"Es como un bebé, o sea como que tú estás ahí gestando y gestando y hasta que salga a la luz hablamos, pero va a ser muy bonito y sé que le va a gustar a todo el mundo", dijo.

Tal y como dejó claro en su día en el comunicado que envió, Caicedo confirmó que no dará más declaraciones sobre su separación de Villalobos y aseveró que siempre le deseará lo mejor. "Eso ya es el pasado. La amaré toda mi vida, está en mi corazón, pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue", comentó Caicedo.