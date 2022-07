Jennifer Garner envió un regalo especial de bodas a su ex Ben Affleck y a Jennifer Lopez

Un gran reto por estos días es mantener un vínculo sano y amistoso con las ex parejas. Algunos deciden romper definitivamente y no quieren volver a saber del otro, sin embargo, existen variables que no permiten la distancia total, por ejemplo, los hijos. Ese lazo es para siempre y para determinadas decisiones, se requiere el acuerdo mutuo de los padres. Por eso, es mucho mejor que, si los niños están de por medio, la pareja que no funcionó pueda seguir manteniendo una relación que funcione y sea sencilla y llevadera para todos.

Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron casados de 2005 hasta 2018, periodo en el que nacieron sus tres hijos, Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel. Pese a estar separados, los actores tienen una gran amistad y toman decisiones juntos siempre pensando en el bienestar de sus hijos. Tras su separación, Jennifer y Ben optaron por darse otras oportunidades en el amor. Ella mantiene una relación con el empresario John Miller, y el actor que dio vida a Batman decidió darse una segunda oportunidad con Jennifer López, con quien se casó a principios de este mes.

Ben Affleck junto a Jennifer Garner.

Una prueba de la gran amistad que existe entre Jennifer y Affleck fue el reciente gesto que la actriz de Si tuvera 30 tuvo con su ex esposo y papá de sus tres hijos para celebrar la ceremonia de matrimonio con Jennifer Lopez. Además de darles sus felicitaciones, también les envió un lindo regalo.

De acuerdo con el sitio web Hollywood Life, Garner les envió flores: "Ella felicitó a Ben y Jennifer después de su boda en Las Vegas y les envió un hermoso ramo". Según la misma fuente, aunque la boda fue improvisada, la protagonista de Elektra se mostró feliz con el enlace y se sintió "realmente conmovida”, además Lopez piensa que es genial que su ahora esposo y su ex estén tan unidos desde su separación.

Luego del compromiso de Jennifer Lopez y Affleck, comenzaron a circular rumores de que la actriz conocida por su papel de Jenna Rink y sus hijos fueron los primeros en enterarse de voz del propio actor que se casaría con la intérprete de On the floor, a lo que reaccionaron con ánimo y dieron su visto bueno. Jennifer y Ben forman parte de la lista de famosos que han logrado mantener una buena amistad tras el divorcio, al igual que Lopez y el papá de sus hijos, Emme Maribel y Maximilian David, Marc Anthony.