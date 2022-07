En bancarrota: ¿qué pasó con la fortuna de Carlos Bonavides?

Carlos Bonavides es uno de los actores más destacados del mundo televisivo mexicano. Gracias a su personaje “Huicho Domínguez” alcanzó la cima de su carrera. Es que sin lugar a dudas, su participación en la telenovela “El premio mayor” ha sido su trabajo más notorio, convirtiéndolo en una de las figuras más importantes de Televisa. Sin embargo, como ocurre con varios artistas, la fama no ha sido un camino fácil de transitar para Carlos.

El éxito alcanzado y la gran popularidad que adquirió con esta producción, lo llevaron a ganar una fortuna que lamentablemente no supo administrar. Así lo confesó en una entrevista con Jorge Van Rankin en el programa "Hoy" de Televisa, donde habló sobre el giro que dio su vida gracias a la interpretación de su personaje “Huicho Domínguez”.

Bonavides llegó a la cima personificando a "Huicho Domínguez".

¿Qué hizo Carlos Bonavides con la fortuna que ganó?

De acuerdo con el actor, se metió tanto en su personaje que se gastó su fortuna en cosas que no debía, principalmente en drogas como cocaína y heroína. Su apegó al personaje fue tanto que incluso ya usaba la misma ropa que “Huicho” y así iba a vestido a tomar alcohol sin control a Garibaldi.

Aunque también invirtió en algunas propiedades como una casa en Cancún, también adquirió algunos bienes como dos motocicletas y un yate, lo cual perdió gracias a sus vicios. "Me iba yo vestido de Huicho Domínguez a Garibaldi, a tomar de mesa en mesa. ¡No te imaginas!, sí (me traspasó), tomaba vodka, whisky, ron, añil, todo. Gané muchísimo dinero", dijo.

Bonavides confesó que perdió su fortuna a causa de sus excesos y vicios.

Si bien, no se sabe cuál es la cantidad exacta de lo que ganó por dicha telenovela, asegura que perdió todo debido a sus excesos y vicios. "Nada, todo me lo metí, casas, carros, todo desapareció. Consumía cocaína y me inyectaba heroína", declaró en la entrevista.

También destacó que sufría de alucinaciones y que su principal problema fue su adicción al alcohol así como a las drogas, pues desde los 19 años comenzó a tomar y todo empeoró al pasar los años. A pesar de las alucinaciones y de estar en clínicas para tratarse, sus adicciones no lo dejaron aunque llegaba a ponerse muy grave, dando así fin a todo lo que había adquirido.