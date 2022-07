Después de Stranger Things, Gaten Matarazzo protagoniza su propia película

Cuando determinados actores alcanzan el estrellato por el personaje que interpretaron durante mucho tiempo es difícil poderlo ver en un rol completamente distinto. Pero en ocasiones, resulta muy bien y es ahí cuando podemos comprobar el amplio talento que tienen para desplegar y que tenemos que estar preparados para verlo en sus múltiples facetas porque seguramente nos seguirán sorprendiendo.

Cualquier actor que se une a Netflix tiene garantizada su popularidad a nivel global. Sin embargo, años atrás, este desafío parecía algo completamente incierto. La llegada de Stranger Things a la plataforma de streaming fue un antes y un después que consiguió reafirmarlo. Y es que niños completamente desconocidos por la audiencia, pasaron a ser grandes estrellas de la industria del entretenimiento. Uno de ellos logró destacarse sobremanera: Gaten Matarazzo porque tiene ya cocinado un nuevo proyecto.

El actor forma parte de la ficción creada por los hermanos Duffer desde el comienzo. En el rol de Dustin Henderson, le da vida a un joven amante de las ciencias que parece tener todas las respuestas cuando el grupo de amigos decide avanzar en sus investigaciones. Su simpatía quedó en evidencia en su vínculo con sus fieles compañeros de Hawkins, mientras que su sensibilidad se demostró en su romance con Suzie. No obstante, uno de los puntos claves de su personaje fue lograr una química inigualable con Steve Harrington y, en la última entrega, con Eddie Munson.

Gaten Matarazzo en Stranger Things.

Aunque la cuarta temporada de Stranger Things fue un verdadero fenómeno con cifras increíbles, lo cierto es que Gaten Matarazzo tiene otros planes en agenda además de su trabajo en el set como Dustin. Y es que ahora se convertirá en el verdadero protagonista de otra historia. Se trata de Honor Society, una película original de Paramount+ que tendrá su estreno este viernes en Estados Unidos y que muy pronto llegará a América Latina.

Eso no es todo, ya que a la estrella de Netflix lo acompaña nada menos que Angourie Rice, la actriz que participó en The Nice Guys, la miniserie Mare of Easttown o la cinta de Netflix titulada Senior Year. De todos modos, el público más joven probablemente la recuerde por su trabajo como Betty Brant en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que en la última trilogía de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, esta intérprete de 21 años se lució como una estudiante compañera de Peter Parker.

Gaten Matarazzo junto a Angourie Rice en Honor Society.

Ahora repetirá aquel rol: Honor, una ambiciosa alumna del último año de secundaria, tiene un objetivo muy claro. Su meta no es más que ingresar a la universidad de Ivy League. Para conseguirlo, antes deberá obtener la recomendación del Señor Calvin, su consejero vocacional. “Dispuesta a hacer lo que sea necesario, Honor inventa un plan maquiavélico para derrotar a sus tres principales competidores estudiantiles, hasta que las cosas toman un giro cuando inesperadamente se enamora de su mayor rival, Michael”, completa su sinopsis oficial.