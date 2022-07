Conocé a Marisa Abela, la actriz favorita para interpretar a Amy Winehouse en su biopic

El casting para interpretar a personalidades populares con personalidades y físicos muy característicos debe ser el trabajo más difícil para los cineastas. Se ponen en juego muchas variables pero la más importante es que logre representar la esencia de la historia sin desvirtuar la naturaleza de la persona que presta su nombre y parte de su vida para compartirla con el resto del mundo.

Se dice que la actriz inglesa Marisa Abela es la "favorita" para interpretar a la fallecida cantante Amy Winehouse en la biopic Back to Black, debido a sus cualidades para el canto, pero también por ser un rostro poco conocido en la industria. De acuerdo con información de la revista Variety, aunque el proceso de selección para la película dirigida por Sam Taylor-Johnson aún no ha terminado, Abela, de 25 años, se ajusta al papel por ser un rostro británico no muy conocido, con cualidades para el canto y por su parecido físico a la artista del soul.

La intérprete de éxitos como Rehab, que murió a los 27 años después de luchar contra su adicción a las drogas y al alcohol durante varios años, será inmortalizada en la nueva película biográfica y la actriz es la favorita para asumir el papel. Sin embargo, según detalló el medio, Marisa aún no ha recibido una "oferta formal" para interpretar a la cantante, pero se espera que se realice cuando se hayan resuelto "otros elementos de la producción".

Amy Winehouse.

¿Quién es Marisa Abela?

Marisa Abela, cuyo origen es maltés, libio, ruso y polaco, es de ascendencia judía, lo que ha sido importante para el equipo creativo detrás de la película, por ser lo más auténtico posible con respecto al propio origen de Winehouse. Entre los pocos detalles que se conocen sobre su vida, destacan que nació en Brighton y no es reconocida como cantante en ninguno de sus créditos de cine y televisión hasta el momento, pero su perfil indica que sí puede cantar alto, con un registro vocal más bajo que está en línea con el de Winehouse.

Se graduó en 2019 de la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres y se unió recientemente al elenco de Barbie, de Greta Gerwig, aunque, como la mayoría de las cosas relacionadas con la película, los detalles de su papel aún no son claros. Además, es conocida por sus papeles en la serie de HBO Industry, y en la producción de Sky One, COBRA.

Back to Black cuenta con el respaldo de Mitch Winehouse, el padre de Amy. En una entrevista con The Sun, Mitch dijo que el nuevo biopic necesita a una actriz capaz de interpretar a su hija como la persona "divertida, encantadora, brillante y horrible" que fue en la vida real.

Marisa Abela.

Anteriormente ya había descartado la idea de que la superestrella del pop, Lady Gaga, firmara para interpretar a su difunta hija y admitió que estaría más contento de que una actriz "desconocida" asumiera el papel. "No me importaría apostar por una actriz desconocida, joven, inglesa, que se parezca un poco a Amy. Lo que queremos es que alguien represente a Amy tal y como era... la persona divertida, brillante, encantadora y horrible que era. No tiene sentido que yo haga la película porque soy su padre. Pero me interesa conseguir la gente adecuada para hacerlo, eso es muy importante y lo haremos".

Marisa Abela.

Hace apenas unos días se anunció que la directora de Cincuenta sombras de Grey, Sam Taylor-Johnson, de quien se dice que era muy amiga de Amy en los años anteriores a su muerte, estará al frente del proyecto. También se había afirmado que el guion sería creado por el escritor de Kinky Boots, Geoff Deane, no obstante, Matt Greenhalgh, que escribió Control, sobre el fallecido cantante de Joy Division, Ian Curtis, será quien se encargue del proyecto de Amy.

Amy Winehouse, mejor conocida por éxitos como Valerie y You Know I'm No Good, murió a los 27 años por intoxicación alcohólica en 2011. Produjo dos álbumes, Frank y Back to Black, que le valió seis premios Grammy.