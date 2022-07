Ana Ferro cuenta la verdad sobre la herencia que le dejó Fernando del Solar a sus hijos

Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, e Ingrid Coronado comienzan a levantar los decibeles, y el conflicto no solamente vendría por la herencia que dejó el querido conductor a sus hijos, sino que también hay una demanda interpuesta por parte de Coronado a Ferro y del Solar.

Ana Ferro reveló que un día después de la muerte del padre del conductor Ingrid Coronado le interpuso una demanda a la pareja.

En una reciente entrevista a la revista “Hola”, Ana Ferro relató que Fernando pasó momentos muy difíciles cuando falleció su padre hace unos meses atrás. La instructora de yoga reveló que un día después de la muerte del papá del conductor, Coronado demandó a ella y a su esposo. "El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda. ‘Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado’”, relató Ana Ferro.

En los últimos días, trascendió que Ana Ferro quería arrebatarle una propiedad a Ingrid Coronado y los hijos de Fernando del Solar, pero ahora es la viuda quien cuenta la verdad sobre la herencia que le dejó el conductor a sus hijos, Luciano y Paolo.

Ana y Fernando comenzaron a salir en 2016, pero recién se casaron en marzo de 2022

Ana Ferro revela la verdad sobre herencia que dejó Fernando del Solar

Si bien Ana Ferro no profundizó, aclaró que los altos costos de estudios de uno de sus hijos con Ingrid Coronado, fue tema de disputa legal ya que Fernando no estaba de acuerdo en pagar esa alta cantidad de dinero. “Él no tenía cabeza para nada. Aún así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad", afirmó Ferro..

En tanto, Ana Ferro también reveló que una de las mayores preocupaciones de Fernando del Solar era la estabilidad y el patrimonio de sus hijos, por lo que la verdad es que desde tiempo atrás, el también modelo adquirió propiedades para cada uno de ellos, mismas les quedó como herencia y fueron administradas desde ese entonces por Ingrid Coronado. “Cuando lo conocí, ya había puesto en vida una propiedad a cada uno de sus hijos por si alguna vez faltaba. La mamá de los chicos cobraba las rentas de estas casas para la manutención de los niños. Ahora que he estado ordenando todos sus documentos, he visto el pago de colegiaturas, del seguro de gastos médicos, de doctores, la lista de útiles, los uniformes, todo lo tenía guardado”, dijo Ana.