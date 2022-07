Vanessa Guzmán fue hospitalizada de urgencia, este es su estado de salud

Vanessa Guzmán sufrió un gran susto de salud por lo que tuvo que ser hospitalizada de urgencia. A través de sus redes sociales, la actriz mexicana contó con lujo de detalles lo que le pasó y qué terminó con ella ingresada de urgencia. Desde el hospital, la protagonista de “Soltero con hijas” compartió el suceso que pudo haber tenido consecuencias mucho peores pero que, afortunadamente, está bajo control.

A través de sus redes sociales transmitió tranquilidad a sus fans.

"Y bueno, a veces pasan cosas que uno no espera, pero confiada de que los ángeles que me acompañan desde arriba siempre están cuidándome, quiero comentarles que el día martes sufrí un pequeño accidente, una conductora me chocó, gracias a Dios no fue grave, acudí al hospital y no hay daños que perjudiquen mi salud ni tampoco mi preparación. Acá en el video les explico con más detalles, muchas gracias por sus mensajes quienes ya sabían, se les agradece infinitamente", lee el mensaje junto a este video informativo.

Agradeció que en ese coche solo iba ella y no su hijo, quien se encuentra sano y salvo en casa. También se siente muy contenta de que este percance se haya quedado solo en un susto y que pueda seguir con su equipo y sus entrenamientos habituales.

Sus fans le mandaron sus mejores deseos tras enterarse de lo sucedido, unas palabras que también le han ayudado a sentirse mucho mejor.

"Toda la luz del mundo", "Te recuperarás pronto", "Eres fuerte y vas a salir de esta", "Ánimo guerrera, la mejor energía", le escribieron tan solo algunos. Aunque todavía con el shock presente, todo fue menos de lo que pudo llegar a ser y ahora toca recuperarse para seguir dándolo todo.

El fisicoculturismo le ayudó a Vanessa a combatir problemas emocionales que padecía.

Vanessa Guzmán y el fisicoculturismo

Es bien sabido que Vanessa Guzmán se ha tomado una pausa de la actuación para dedicarse al fisicoculturismo; el cual, a decir de la actriz, le ayudó a combatir los problemas emocionales que padecía; incluso, le ha brindado otra serie de satisfacciones. Por ello, la protagonista de la telenovela Soltero con hijas no dudó en dar a conocer un nuevo triunfo en esta disciplina, durante una competencia en Texas, Estados Unidos.

"Así culmina mi más reciente presentación en Dallas. Logré posicionarme dentro del TOP 10, obteniendo el noveno lugar, la competencia y organización estuvieron increíble y ¡todas las participantes geniales!", publicó Guzmán en su cuenta de Instagram. "Primeramente agradecer a mi patrocinador oficial y por hacer posible este viaje y show, sin su apoyo ¡no hubiese sido posible! Estaré eternamente agradecida en incluirme en su equipo profesional", agradeció la actriz.