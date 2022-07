Ryan Gosling fue criticado por su look en ‘Barbie’ y Eva Mendes lo defendió

Las primeras críticas se leyeron en las redes sociales después de que se filtraran fotos del rodaje de Barbie y se viera al actor Ryan Gosling luciendo un look muy particular en su interpretación de Ken. Entonces, Eva Mendes salió en defensa de su Ken de la vida real. La estrella de Hitch, que actualmente se encuentra en una pausa como actriz, apareció en el episodio del lunes de The Talk, hablando sobre la transformación del pelo de su pareja de toda la vida, Gosling, para la próxima película de Barbie.

Después de que la coanfitriona Natalie Morales mencionara que ha habido "mucho debate sobre el aspecto platino", Mendes defendió su controvertido nuevo estilo. "La gente sabe que no está interpretando a una persona real, ¿verdad?", dijo. "Está interpretando a una persona falsa". La empresaria de estilo de vida, de 48 años, que habló sobre su marca de esponja Skura Style en el programa, agregó que ver a su novio con el pelo rubio platino para el papel de Ken sacó a relucir su fan adolescente interior. "Bueno, antes que nada, vi la foto y la niña de 14 años en mí dijo: '¡Ah!'", expresó con un suspiro.

Margot Robbie y Ryan Gosling en Barbie.

"Es una foto graciosa y él está tratando de ser gracioso. Así que funcionó en todos los niveles", agregó. De hecho, cuando se lanzó la primera imagen promocional de Gosling, de 41 años, como Ken, Eva la compartió en Instagram y escribió: "Así que F. Gracioso. Así que F. estoy emocionada de que veas esto… #ÉlEsMiKen".

Mendes también puede ser partidaria de la apariencia del actor, ya que el platino le trae recuerdos del personaje de Place Beyond the Pines de 2012 de Gosling, en la que compartió créditos junto a ella. La pareja ha estado junta desde que filmaron esa película en 2011 y comparten a sus hijas Amada, 6, y Esmeralda, 7.

Aunque son muy reservados en cuanto a su relación, Eva reveló que le pidió a la estrella de The Notebook sólo una cosa del set de Barbie. "Le dije: '¿Puedo tener esa ropa interior, por favor? ¡Por favor! Nunca pido nada'", refiriéndose a la prenda adornada con la palabra Ken que usa en la imagen promocional.

"Así que de todos modos lo tengo. Lo estoy usando ahora mismo", bromeó. Después de que el coanfitrión de The Talk, Jerry O'Connell, apareciera con una peluca rubia y ropa interior estilo Ken que decía "Jerry", Mendes expresó que su novio había iniciado una tendencia. "Siento que mi hombre ha comenzado un verdadero renacimiento", expresó, "algo así como un Ken-aissance". Los fans han visto muchos guiños de la interpretación de Ryan y su coprotagonista Margot Robbie, que fueron vistos vistiendo trajes de neón a juego mientras filmaban una escena de patinaje totalmente de los años 80 en Venice Beach.

La semana pasada, el dúo fue visto con fabulosos trajes rosas de vaquero. Mendes (y su niña interior de 14 años) tendrán que esperar un tiempo hasta poder ver a su pareja en la pantalla grande, ya que Barbie se estrenará el 21 de julio de 2023.