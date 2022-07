El hermano menor de Luis Miguel rompe el silencio y habla de su madre

Alejandro Basteri es el hermano menor de la estrella latina Luis Miguel, quien luego de varios años de moverse con un bajo perfil, brindó una entrevista donde se refirió a su vida y aprovechó para recordar a su madre, Marcela Basteri. Cabe recordar, que la serie de Netflix, basada en la vida del “Sol de México” ha destapado varios episodios poco conocidos del cantante, lo cual supuso un éxito rotundo.

“Despierta América” fue el medio en el cual el Alejandro comenzó expresando: “Cuando empezamos con esta gran idea, que fue formada por recuerdos importantes, quise dar homenaje a una gran persona; la que me dio la vida y la que nos enseñó a vestir. Ella confeccionaba ropa, le encantaba, y qué mejor homenaje que ese”.

Luis Miguel, Alejandro Basteri y su madre Marcela Basteri.

Al hablar de su madre y de Luis Miguel se llenó de orgullo y recordó que él fue quien más pudo disfrutar a su madre: “Yo fui educado por mi mamá; mi papá educó más, bueno, manejó más a Luis; y Sergio fue más de mi abuela. Yo tengo más sentimiento maternal, y eso está bonito”.

Hace unos años los hijos de Luisito Rey debieron enfrentar una extraña situación en donde una mujer en situación de calle manifestó ser la madre de Luis Miguel y su hermano indicó: “La gente no puede opinar de lo que no sabe”. Luego de estas declaraciones dejó en claro que estaba descartada la idea de que esta mujer tuviera un parentesco con ambos. Luego de un examen de ADN se supo que la mujer no era familiar del cantante o su hermano a pesar de que en medios trascendió que Luis Miguel habría viajado a corroborar que no fuese cierto el relato.

Hasta hoy día se desconoce el paradero de Marcela Basteri.

Fueron varías las personas que conocieron a Marcela Basteri y que luego de este hecho salieron a declarar y aseguraron que la madre de Luis Miguel está muerta. Una modelo de alta costura llamada Lucía Miranda que conoció a la familia del cantante expuso: “Lo único que yo puedo decir es que Hugo López (representante), que en paz descanse, me dijo ‘su mamá está muerta’”.