Hace ya unos meses Christian Nodal viene arrastrando polémicas tras polémicas, más precisamente desde su separación de la cantante Belinda. Con apenas 23 años de edad, el cantante del regional mexicano se ha protagonizado una serie de escándalos que van desde su apariencia física hasta su vida personal, lo que lo habría llevado a tomar la decisión de alejarse un tiempo de la música.

La presión que se ha ejercido en su contra ya le ha pasado factura, pues durante un concierto en Colombia, el compositor rompió en llanto y pidió que no se le juzgue. Muchos de sus fans se han dado cuenta que su apariencia no es más que producto de una profunda depresión por la que se encuentra atravesando, y sus conocidos tatuajes son su verdadera máscara.

Nodal ha pasado los últimos meses envuelto en varias polémicas.

Todo parece indicar que su declive inició el pasado mes de febrero cuando él y Belinda decidieron anunciar el fin de su romance, y de ahí se desataron miles de cosas más como la enfermedad de su madre y la supuesta ambición de la cantante.

Sin embargo, ahora el cantante se ha dejado ver al lado de la rapera de origen argentina conocida como Cazzu, con quien al parecer ya confirmó un romance y se dejan ver en la mejor tapa de su romance.

Nodal y su nueva novia, la rapera argentina Cazzu.

¿Christian Nodal se retira de la música?

Muchos aseguran que Nodal no ha podido olvidar a la rubia, por lo que la presión mediática lo ha obligado a tomar la decisión de poner fin a su carrera con tan sólo 23 años de edad. Fue a través del programa "Chisme No Like", en donde no sólo dieron la noticia de su salida de la industria musical, sino también la razón que lo ha llevado a despedirse de los escenarios.

Al parecer el joven cantante tiene en mente hacerse un detox y convertirse en un hombre nuevo, y Cazzu sería la razón por la que ha tomado la decisión, quien al parecer lo ha apoyado demasiado.

Aunque no se trata de una salida definitiva, Nodal se va a tomar una pausa momentánea sin música, ni chismes, ni escándalos, y todo esto para retomar las riendas de su carrera. “Él decide tomarse como una vacación. Se va por un mes y yo creo que hará muy bien con su novia, esta muchacha Cazzu. Y yo creo que hará bien. Que haga mucho yoga, mucha meditación y que se limpie de todas estas cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante”, explicó Anaís Salazar, conductora de “Chisme No Like”.