Beyoncé reveló qué la salvó de un “momento aterrador”

Beyoncé es una de las artistas más talentosas de la música actual. Saltó a la fama en 1990, al ser parte del grupo femenino de R&B, Destiny's Child que estaba dirigido por su papá, Mathew Knowles. En aquella década se convirtió en uno de los grupos femeninos con mayores ventas de la historia.

Pero en 2003, decidió lanzarse como artista solista y debutó con Dangerously in Love, con el que vendió nada más y nada menos que 11 millones de copias y ganó cinco Premios Grammy, siendo un verdadero éxito.

Desde entonces, su carrera no se detuvo hasta que en 2016 lanzó Lemonade, su último disco que lo acompañó con una película para HBO. Aquella se convirtió en la obra más aclamada por la crítica rompiendo todos los récords. Los videos del álbum fueron nominadas en 11 categorías en los MTV Video Music Awards de 2016, siendo la mayor nominación en la historia de la carrera de Beyoncé.

Pero ese fue su último álbum de estudio hasta ahora. Porque en los últimos días, la reconocida artista anunció su regreso con Renaissance, su séptimo álbum de estudio, que llegará el próximo 29 de julio y que tiene un significado muy especial para ella.

Tras anunciar la gran noticia por medio de sus historias de Instagram el pasado 16 de junio, Beyoncé realizó una publicación en la que explicó lo que fue para ella grabar este álbum y cómo la salvó de un tiempo muy difícil en la vida.

“Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero… Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso”, expresó la artista.

Beyoncé dejó en claro que la composición de los temas que conforman su próximo lanzamiento se hicieron durante el 2020, época en la que el mundo entero estaba paralizado por el confinamiento que provocó la pandemia mundial del Coronavirus.