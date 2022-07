¿Por qué tildan de copiona a Yuri?

La cantante mexicana Yuri, vuelve a estar envuelta en una nueva polémica. Recientemente, la comunidad LGBT+ se despachó con fuertes críticas hacia la artista por haber usado su bandera representativa en el video musical de su nuevo tema “Euforia”. Ahora, la intérprete de “Maldita primavera”, a través de sus redes sociales promocionó su gira publicando una fotografía donde lucía un vestuario negro con accesorios metálicos y un casco que le cubría el rostro. Acompañando la imagen escribió: “¿Están listos? Euforia, compra ya tus boletos”.

Lo cierto es que el atuendo que la veracruzana vistió para invitar a sus próximos conciertos, generó una reacción negativa en los internautas, quienes la compararon con el look de la cantante estadounidense Lady Gaga. “¡Ya que se siente esa señora, siempre mal, copiando todo!”, "¿ahora copy-paste a Chromatica? Qué original”, “rindiéndole un gran homenaje a Lady Gaga”, “ojalá tengas que fingir un accidente como Gaga para que canceles todo”, “¿qué clase de plagio mal hecho es esto?”, “estaría padre que no fuera una copia, pero como ya sabemos que plagia no es sorpresa”, “la peor copia de Lady Gaga, ya medíquese, ya no la das, lo siento mami pero es la verdad”, “Yuri ya le dejo de copiar a Madonna y ahora va con Gaga” y “Me huele a Lady Gaga”, fueron alguno de los comentarios de los usuarios que la tildaron de copiona a Yuri.

Los atuendos similares de Yuri y Lady Gaga.

Por otra parte, otros usuarios señalaron que el look de Yuri no coincide con las ideas religiosas que propaga la cantante mexicana: “pero ese atuendo no combina con las alabanzas”, “estas fotos no son muy cristianas que digamos” y “¿las cristianas pueden usar esas cosas?”, sostuvieron los internautas.

Tras esta ola de comentarios negativos, la cantante compartió una publicación que fue tomada como respuesta a los usuarios. "Hermosa semana mi gente, vamos con todo", escribió la famosa. Y además añadió una imagen con el siguiente texto: "Jesús no se defendió ante las acusaciones falsas, no rogó por aprobación. Él sabía quién era y sabía lo que el padre pensaba de él. Cuando reconoces el amor divino no mendigas la aprobación humana".

Yuri y sus "similitudes" con Lady Gaga.

La Comunidad LGBT+ arremete contra Yuri

Tras ser estrenado el video de la última canción de Yuri llamada “Euforia”, la Comunidad LGBT+ no tardó en levantar la voz criticando el uso de sus colores representativos en dicho material audiovisual.

«Hasta donde llega la hipocresía de la gente, No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras», «para recuperar al colectivo LGBT+ no basta poner banderitas, hay q hacer un pronunciamiento real y honesto a favor de la comunidad y nuestros derechos» y «Pensar que el usarnos para mejorar tu imagen va a servir son solo acciones vacías sin ningún significado para ti, tantos años en contra y ahora con la hipocresía y descaro de usar a mi comunidad, lo peor es que aún así atraes mucha más atención a ti, lastimosamente de la manera que la mereces por esta burla, negativa», fueron algunos de los comentarios enviado a la cantante mexicana.