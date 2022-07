Por primera vez Yailin comparte una foto de Anuel AA con su hijo

Es sabido que Yailin “la más viral”, flamante esposa del reguetonero Anuel AA, es resistida por los fans del cantante ya que al parecer no quieren ver a su ídolo con otra que no sea la “Bichota”. Esto se lo han dejado en claro a la cantante dominicana en los últimos conciertos de su marido, donde subió al escenario y el público presente la abucheó pidiendo la vuelta de la colombiana.

Pero, en un ámbito más íntimo, la rapera Yailin ha dado un gesto que bien puede hablar de cómo se desempeña en las relaciones familiares, sobre todo entre su esposo y su pequeño hijo Pablo Anuel. Es que por primera vez, la cantante compartió en sus historias de Instagram una foto de su esposo en una videollamada con su pequeño de nueve años. Se trata de una tierna imagen donde aparece Pablo junto a otra niña hablando con Anuel, y con un mensaje del cantante a su hijo que dice: "Te amo papi".

La captura de pantalla que compartió Yailin.

Al parecer Yailin se está acomodando cada vez más en el rol que le toca dentro de la vida de Anuel, y es por ello que la imagen que compartió demuestra que está al pendiente de los sentimientos que se tienen padre e hijo.

Cabe recordar que Anuel AA tiene una supuesta hija que nació hace un mes fruto de una corta relación que el cantante tuvo con una joven de Texas, con quien mantuvo un noviazgo a distancia. Sobre este tema es muy poco lo que se sabe, ya que solo se conoce la versión de la madre de la pequeña, quien asegura que el padre de su bebé es el reguetonero, quien no se pronuncia sobre esto desde hace un buen tiempo.

Desde hace tiempo que Anuel AA y Yailin están buscando un hijo.

Lo que siempre se supo es que tanto Yailin como Anuel están ansiosos por convertirse en padres y lo han aclarado en varias ocasiones. Justamente, en una entrevista con “People en Español”, la pareja reafirmo su deseo de ser papá. "Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá", dijo Anuel. Por su lado, Yailin confesó: "me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación".